İran Meclis Başkanı: 12 günlük savaş sonunda İsrail'in ateşkes talebi caydırıcı gücün kanıtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, toplumun emekçi ve üretici kesimleriyle bir araya geldiği buluşmada, şehadet ve mücahitlik kavramlarının anlamına dikkat çekerek, şehadetin tesadüfi bir sonuç değil; bilinçli, sorumluluk sahibi ve iradeli bir tercih olduğunu vurguladı. Kalibaf, bu yolun geçici konfor ile insanî ve ilahî idealler uğruna verilen zorlu mücadele arasında yapılan şuurlu bir seçim olduğunu ifade etti.

Şehadetin mertebelerine değinen Kalibaf, bir insanın şehitlik makamına ulaşmadan önce “karar cihadı”nı kazanması gerektiğini belirterek, konforcu yaşamı terk edip hak yolunda ve zulme karşı mücadeleyi seçmenin esas olduğunu söyledi. Bu noktada Kasım Süleymani’nin sözlerini hatırlatan Kalibaf, insanın şehit olmadan önce gündelik yaşamında da “şehitçe” bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

İşgal ve saldırganlığa karşı verilen mücadeleye değinen Kalibaf, şehit Süleymani’nin mücadelenin yalnızca askerî cepheyle sınırlı olmadığını öğrettiğini, bugün direnişin; bilinçlendirme, siyasi duruş, ekonomik üretim ve kültürel alanda da sürdüğünü kaydetti.

Kalibaf, sözde İsrail rejiminin yürüttüğü saldırgan politikaların karşısında direniş cephesinin gücüne işaret ederek, son çatışma sürecinde işgalci Siyonist rejimin ateşkes için yalvarmak zorunda kaldığını ve bunun İran halkının direnci ile bölgesel direnişin caydırıcılığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında ekonomik başlıklara da değinen Kalibaf, desteklerin ihtiyaç temelli ve adil şekilde dağıtılması gerektiğini belirterek, daha fazla ihtiyacı olan kesimlerin daha güçlü şekilde destekleneceğini ifade etti. Ücret artışlarının enflasyon karşısında halkın alım gücünü koruyacak biçimde düzenlendiğini belirten Kalibaf, temel tüketim kalemlerinde fiyat istikrarının öncelik olduğunu vurguladı.

Sağlık alanında mevcut ödeme sisteminin sürdüğünü, ancak özellikle ilaç ve tıbbi ekipman zincirinde yolsuzluklara karşı yeni ve doğru mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Kalibaf, bu konuda Meclis’in kararlı olduğunu kaydetti.

Döviz kuruna da değinen Kalibaf, Meclis ve hükümetin ortak iradesinin dolar kurundaki dalgalanmaları kontrol altına almak olduğunu belirterek, kurdaki oynaklığın sınırlanmasının halkın geçimi açısından hayati önemde olduğunu ifade etti.

Kalibaf, konuşmasının sonunda işçilere ve üreticilere seslenerek, Meclis ve hükümetin direniş ruhuyla halkın yanında olduğunu, ekonomik sorunların çözümü ve alım gücünün korunması için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.