İran’ın üç uydusu yörüngede başarılı test sürecine girdi

Paya uydusu, enerji sağlama ve dağıtım, ısı yönetimi, telemetri ve telekomut iletişimi, konum belirleme, stabilizasyon, durum kontrolü ve yönlendirme sistemleri testlerini başarıyla tamamladı. Şu anda, uyduyun görüntü iletim alt sistemi testleri sürüyor.

Kevser uydusu ise enerji sağlama ve dağıtım, ısı yönetimi, telemetri ve telekomut iletişimi, konum belirleme ve stabilizasyon testlerini tamamladı. Uydu, hâlihazırda durum kontrolü ve yönlendirme alt sistemlerinin test aşamasında bulunuyor.

Zafer uydusu, enerji sağlama ve dağıtım, ısı yönetimi, konum belirleme ve telemetri/telekomut iletişimi alanlarındaki ilk testleri başarıyla geçti. Uydu, şu anda ilgili alt sistemler üzerinde tamamlayıcı testlere devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Zafer’in dönme stabilitesi uygun bulundu ve mevcut testlerin tamamlanmasının ardından durum kontrolü ile veri iletimi, depolama ve geri gönderim süreçlerine geçilecek.