Tahran’dan Karakas’a Net Mesaj: İran Venezuela Halkının Yanında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesinde ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısının ardından yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin Venezuela’ya karşı gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve bu ülkenin meşru cumhurbaşkanı ile eşinin kaçırılmasını şiddetle kınayarak, söz konusu eylemi devlet terörizminin açık bir örneği ve Venezuela halkının ulusal egemenliğine ve milli iradesine yönelik bariz bir saldırı olarak nitelendirdi. Arakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Venezuela halkına ve seçilmiş hükümetine verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise İran İslam Cumhuriyeti’nin Venezuela ile dayanışma yönündeki ilkesel tutumuna teşekkür ederek, Venezuela halkı ve hükümetinin ABD’nin zorba ve yasa dışı politikalarına karşı ulusal egemenliklerini ve kendi kaderlerini tayin etme haklarını savunma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.