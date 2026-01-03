ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı: Maduro Acil Durum İlan Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela hükümeti, ABD'den askeri saldırı aldığını duyurdu. Saldırılar başkent Karakaş ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti. Başkan Nicolas Maduro, dış tehdit nedeniyle acil durum ilan ederek ulusal savunma planlarını devreye soktu.

Venezuela hükümeti, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara taşıyacağını açıkladı. Bunu "emperyalist müdahale" olarak nitelendirerek uluslararası destek talep etti. Maduro, Venezuela halkının ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

Venezuela, kendi gelişiminde belirleyici saatlere ve dakikalara girdi; bu dönemi sadece Washington ve Karakaş arasındaki ikili bir kriz olarak görmek yanlış olur. Şu anda yaşananlar, sadece iki hükümet arasındaki bir çatışma değil, müdahale, baskı ve siyasi mühendislik modeliyle yapısal bir yüzleşmedir. Bunun sonuçları Venezuela sınırlarını aşacak ve dünyanın diğer bölgeleri için örnek oluşturma potansiyeline sahiptir.

Venezuela, uluslararası sistemde güç kullanımının belirli bir modelinin etkinliğini test eden bir sahneye dönüştü; bu modelin sonucu, egemen güçlerin gelecekteki davranışlarını ve diğer hükümetlerin direniş veya uyum stratejilerini etkileyebilir