Irak Cumhurbaşkanı’ndan Şehit Kasım Süleymani’nin IŞID mücadeledeki rolüne övgü

5 Ocak 2026 - 18:20
Irak Cumhurbaşkanı’ndan Şehit Kasım Süleymani’nin IŞID mücadeledeki rolüne övgü

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak ve bölge güvenliği açısından önemli rol oynayan Şehit Mücahit General Kasım Süleymani’nin, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede Irak halkı ve devletiyle sergilediği dayanışmayı takdirle andı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen, Kudüs Gücü’nün eski Komutanı Şehit General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetlerinin altıncı yılına ilişkin resmi anma töreninde konuşan Reşid, şehit komutanların ülkenin güvenliği ve istikrarının güçlendirilmesi yolunda kararlı adımlar attığını söyledi.

Reşid, “Şehit komutanlar, ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması ile bölgede benzeri olmayan demokratik yapının güçlendirilmesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla mücadele etmiştir” dedi.

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı verdiği kahramanca mücadelenin bugün gelinen noktada ülkenin temel dayanağı olduğunu vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı “En donanımlı terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin ve şehitlerimizin sergilediği kahramanca duruş, bugünkü Irak’ın temelini oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Reşid, açıklamasının sonunda Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in rolüne ve Şehit Kasım Süleymani’nin Irak halkının yanında gösterdiği direnişe özel olarak teşekkür ederek, bu katkıların asla unutulmayacağını belirtti.

