Irak Cumhurbaşkanı’ndan Şehit Kasım Süleymani’nin IŞID mücadeledeki rolüne övgü

Reşid, “Şehit komutanlar, ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması ile bölgede benzeri olmayan demokratik yapının güçlendirilmesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla mücadele etmiştir” dedi.

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı verdiği kahramanca mücadelenin bugün gelinen noktada ülkenin temel dayanağı olduğunu vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı “En donanımlı terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin ve şehitlerimizin sergilediği kahramanca duruş, bugünkü Irak’ın temelini oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Reşid, açıklamasının sonunda Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in rolüne ve Şehit Kasım Süleymani’nin Irak halkının yanında gösterdiği direnişe özel olarak teşekkür ederek, bu katkıların asla unutulmayacağını belirtti.