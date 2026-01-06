BAE’den açık ihanet: Suudi sınırında İsrail üssü kuruluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi medyasının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Suudi Arabistan ile ortak sınırlarına yakın Arrade bölgesinde Siyonist rejime ait bir askeri üs kurmayı planladığını bildirdiğini aktardı.

Habere göre söz konusu askeri üs, yaklaşık 800 Siyonist askeri barındırabilecek kapasitede olacak. BAE’nin bu adımının, işgalci Siyonist rejimle askeri ve güvenlik alanındaki ilişkileri derinleştirme amacı taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan dün yayımlanan başka haberlerde ise, BAE istihbaratına ait olduğu öne sürülen gizli belgelerin, Abu Dabi yönetimi ile Siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad arasındaki ileri düzey istihbarat iş birliğini gözler önüne serdiği belirtildi.

Söz konusu belgelerde, Gazze Şeridi içinde ve Katar’da yürütülen casusluk faaliyetleri, ayrıca bu operasyonların doğrudan Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği iddialarına yer verildi.

Bu gelişmeler, BAE’nin işgalci Siyonist rejimle olan ilişkilerinin artık siyasi normalleşmenin ötesine geçerek açık askeri ve istihbarat ortaklığına dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu.