Yemen'de Suud-BAE savaşı derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Doğu Yemen’de son günlerde yaşanan gelişmeler, savaşın yalnızca cephe hatlarında değil, işgalci koalisyon içindeki güç mücadelesinde de yeni bir aşamaya girildiğini ortaya koyuyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli unsurların ilerleyişinin ardından bu kez Suudi Arabistan destekli güçler sahaya doğrudan müdahil oldu.

Son gelişmeler, özellikle Hadramut vilayetinde kontrol ve nüfuz haritasının yeniden çizildiğini gösteriyor.

Suudi Destekli Güçler Hadramut’ta İlerledi

Suudi Arabistan tarafından desteklenen güçler, sahada hızlı bir ilerleme sağlayarak stratejik öneme sahip bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Bu kapsamda Seyun Uluslararası Havalimanı, askeri ve mali merkezler ile kritik altyapılar Suudi destekli unsurların denetimine geçti.

Bu gelişme, daha önce BAE destekli ayrılıkçı yapı olan Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelerden geri çekilmesi sonrası yaşandı. Hadramut’un yeniden ele geçirilmesi, Suudi Arabistan’ın doğu Yemen’de siyasi, askeri ve ekonomik nüfuzunu tahkim etmesi anlamına geliyor.

İlerleyişin, yerel Suudi yanlısı milislerle koordinasyon içinde ve eş zamanlı güvenlik planlarıyla yürütüldüğü, kırsal ve kentsel alanların birlikte kontrol altına alındığı bildirildi. Bu durum, Riyad’ın Yemen’deki askeri varlığının hâlâ operasyonel ve sembolik önemini koruduğunu ortaya koyuyor.

BAE Destekli Güney Geçiş Konseyi Geri Çekildi

BAE’nin açık desteğiyle faaliyet yürüten ve güney Yemen’i bölme hedefi güden Güney Geçiş Konseyi, Hadramut’tan çekilerek önemli ölçüde güç ve nüfuz kaybına uğradı. Bu geri çekilme, yalnızca sahadaki dengeleri değil, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki derin stratejik çatlağı da gözler önüne serdi.

Koalisyon içindeki bu çatışma, Yemen’deki işgalci aktörlerin birbirleriyle çelişen planlara sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, GGK’nin geri adımı Suudi destekli güçlerin ilerleyişini kolaylaştırdı.

Hadramut Neden Bu Kadar Kritik?

Yemen’in en geniş ve en zengin vilayetlerinden biri olan Hadramut; petrol ve doğal gaz kaynakları, coğrafi konumu ve Umman Denizi’ne uzanan stratejik hattı nedeniyle hem bölgesel hem de küresel aktörler açısından büyük önem taşıyor.

Bu vilayetin kontrolü; ekonomik kaynaklara erişim, ticaret yolları ve askeri lojistik açısından oyunun kurallarını değiştirebilecek bir unsur olarak görülüyor. Suudi destekli güçlerin Hadramut’ta ilerlemesi, aynı zamanda BAE’ye ve ayrılıkçı yapıya açık bir mesaj niteliği taşıyor.

Yemen’de Kontrol Haritası: Çok Kutuplu Savaş Sürüyor

Mevcut tabloda Yemen üç ana güç merkezi arasında bölünmüş durumda:

Suudi Arabistan destekli güçler: Hadramut’un büyük bölümü, Taiz, Marib ve Cevf, Sa‘de ve Hacce’nin sınırlı kesimleri

Ensarullah: Sana, Amran, İbb, Beyda, Rayme, Mahvit, Sa‘de’nin büyük bölümü, Hudeyde, Hacce ve Cevf’in geniş alanları

Güney Geçiş Konseyi: Aden, Şebve, Abyan, Sokotra, Mehriye ve bazı güney vilayetleri

Bu tablo, Hadramut’taki değişime rağmen Yemen’in hâlâ çok merkezli, işgal ve iç çatışmalarla parçalanmış bir ülke olduğunu ortaya koyuyor. Her vilayette yaşanan değişim, ülkenin tamamındaki siyasi ve güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor.

Sonuç

Hadramut’ta yaşanan son gelişmeler, Suudi Arabistan destekli güçlerin doğu ve güney Yemen’de nüfuz alanlarını genişletme çabasını, buna karşılık BAE’nin sahadaki etkisinin gerilemesini gözler önüne seriyor. Ancak bu ilerleme, Yemen’de kalıcı bir istikrar anlamına gelmiyor.

İşgalci koalisyon içindeki çatışmalar, ülkenin parçalanmış yapısını daha da derinleştirirken; Yemen halkı açısından çözümün yabancı müdahalelerin sona ermesi ve ulusal, bağımsız bir siyasi sürecin başlatılmasından geçtiği bir kez daha ortaya çıkıyor.