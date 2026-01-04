Hizbullah lideri şehit Kasım Süleymani'yi andı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadet yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Şehit Süleymani’nin insan merkezli, adalet ve direniş temelli özgün İslami projenin sembol isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Şeyh Kasım, Şehit Süleymani’nin temel hedefinin direniş hareketlerini desteklemek ve ABD’nin bölgedeki planlarını boşa çıkarmak olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti’nin adalet ve insani davaların yanında yer alma konusunda öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Filistin halkının işgal ve saldırılara karşı ortaya koyduğu direnişe dikkat çeken Şeyh Naim Kasım, Filistinlilerin tüm baskılara rağmen boyun eğmediğini vurguladı. Lübnan’ın ise direnişi, halkı ve ordusuyla fedakârlık, onur ve kurtuluşun bir örneği olduğunu ifade etti.

Şeyh Naim Kasım ayrıca Yemen ve Irak halklarını selamlayarak, Irak’ta terör örgütü IŞİD'in çökertilmesinin ardından Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in hedef alındığını hatırlattı. Şehitlerin katledilmesinin direniş yolunu durduramayacağını belirten Şeyh Naim Kasım, bu mücadelenin daha da güçlenerek süreceğini söyledi.

“İsrail, Batı’nın Hegemonya Projesinin Bir Parçasıdır”

Konuşmasının devamında Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejim İsrail’in Batı tarafından bölgeye kültürel ve ekonomik hegemonya amacıyla yerleştirildiğini belirtti. İran İslam Devrimi’nin zaferinin bölgedeki dengeleri köklü şekilde değiştirdiğini ifade eden Şeyh Naim Kasım, devrimin Batı’nın sömürgeci projelerini sınırlandırdığını söyledi.

Direniş hareketleri ile İran arasındaki görüş benzerliğinin vatanseverliğe zarar vermediğini vurgulayan Hizbullah lideri, bu ilişkinin istikbara karşı mücadelede doğal bir birliktelik olduğunu dile getirdi. İran’ın direniş hareketlerini siyasi ya da ekonomik çıkar amacıyla desteklemediğini söyleyen Şeyh Naim Kasım, bu desteğin ilkelere dayandığını ifade etti.

Şeyh Naim Kasım, sömürgeci güçlerin bölgeye kendi çıkarları için müdahale ettiğini, buna karşın İran’ın hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediğini vurguladı. Direniş hareketlerinin İran’dan herhangi bir karşılık olmaksızın destek aldığını da sözlerine ekledi.

“Hizbullah Egemen, Özgür ve Güçlü Bir Lübnan İstiyor”

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın direniş seçeneğini inanç ve ülke çıkarı doğrultusunda benimsediğini belirterek, güçlü ve adil bir devlet inşa etmenin de bu anlayışın parçası olduğunu söyledi. Yolsuzlukla mücadele ve işgali reddetmenin Hizbullah’ın temel ilkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

İran ile ilişkilerinden gurur duyduklarını dile getiren Şeyh Naim Kasım, İran’ın hiçbir karşılık beklemeden destek verdiğini söyledi. Amerikan vesayetine boyun eğenleri ve İsrail işgalini meşrulaştıranları sert sözlerle eleştirdi.

Hizbullah’ın hedefinin egemen, özgür, bağımsız ve güçlü bir Lübnan olduğunu vurgulayan Şeyh Naim Kasım, ulusal birlik, diyalog ve uzlaşı çağrısında bulundu. Önceliğin saldırıların durdurulması, İsrail’in geri çekilmesi, yeniden imar ve esirlerin geri dönüşü olması gerektiğini belirtti.

Hizbullah lideri ayrıca, mevduat sahiplerinin paralarının eksiksiz iade edilmesi, Lübnan ordusunun silahlandırılması ve kamu çalışanlarının haklarının teslim edilmesi çağrısında bulundu.