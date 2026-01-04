ABD ve İsrail 12 Günlük Savaşta Yenilginin Ardından İran'da Kaos Peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve Siyonist rejim 12 günlük savaşta yenilgi alınca İran içinde baskı oluşturma girişimlerine hız verdi. Bu çaba, ekonomik ve sosyal huzursuzlukları kışkırtarak yürütülüyor. Devrim Lideri, protesto ile kaos arasındaki farka dikkat çekerek, halk taleplerinden yararlanılarak güvensizlik yaratılmasını kınadı.

Lübnanlı medya aktivisti Zinab Ferhat, ABNA'ya verdiği demeçte son huzursuzluklara işaret ederek, "İran'ı içten destabilize etme projesi eski bir proje. ABD ve İsrail yüz milyonlarca dolar harcayarak bunu defalarca denedi" dedi. Ona göre, ABD-Siyonist ekseni yıllardır kaos ağlarını ve liderlerini doğrudan finanse ederek protestoları sokağa dökmeye çalışıyor.

Ferhat, İran düşmanlarının iç olayları -ekonomik sorunlardan sosyal vakalara kadar- abartarak ve çarpıtarak kullandığını belirtti. Son yenilginin ardından dolar kuru artışını da yeni bir huzursuzluk bahanesi haline getirdiklerini vurguladı.

Medya aktivisti, bu projeye karşı en etkili silahın "aydınlatma ve açıklama" olduğunu savundu. Gazze medyasının deneyiminden yola çıkarak, gerçek görüntü ve anlatıların sürekli yayınlanmasının dünya kamuoyunu etkileyebileceğini söyledi. Uyarıda bulundu: Kesilmiş klipler ve ses montajları, kaosçuların gerçeği ters yüz etme ana aracı.

Ferhat, İran medyasının Farsça ötesinde Arapça ve İngilizce içerik üretmesini şart koştu. Zira Batı medyasının hakimiyeti nedeniyle İran dışındaki kitleler, İran iç durumu hakkında yanlış anlatılara en çok maruz kalan grup.