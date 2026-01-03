İmam Hamaney'den Esnaf Protestolarına: Haklı Talepler Kabul Edilir, Düşman Kışkırtması Kabul Edilemez!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamaney, İran'da yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hz. İmam Ali'nin (a.s.) kutlu doğum günü dolayısıyla İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi'nde şehit ailelerini kabul eden Ayetullah Hamaney, esnaf kesiminin protestolarını yakından izlediğini belirtti.

"Esnaf, ülkede İslami düzene ve İslam Devrimi'ne en sadık kesimdir; biz esnafı iyi tanıyoruz. Esnaflar adına İran İslam Cumhuriyeti ve İslami düzene karşı çıkılamaz" diyen Hamaney, protestolara esnafın çoğunlukla katıldığını ve taleplerinin haklı olduğunu vurguladı. Televizyonda dile getirilen şikayetleri anımsatan Lider, "Piyasa, ulusal para biriminin değer kaybını ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığı görüyor; bu da iş ortamını bozuyor ve esnafın 'Artık iş yapamıyoruz' demesine yol açıyor. Ülke yetkilileri bunu kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve üst düzey yetkililerin sorunu çözme çabalarını bilen Hamaney, "Bu bir sorun ve bunda düşmanın da parmağı var" diye uyardı. Esnafın itirazını haklı bulan Lider, kritik noktayı şöyle dile getirdi: "Önemli olan, bazı kışkırtılmış kişilerin ve düşman işbirlikçilerinin esnafın arkasına geçip İslam karşıtı, İran karşıtı ve İran İslam Cumhuriyeti karşıtı sloganlar atmasıdır."

Protesto ile kargaşa arasındaki farka dikkat çeken İmam Hamaney, "Protestocularla konuşmalıyız, yetkililer de onlarla görüşmelidir; ancak isyancılar ve kargaşa çıkaranlarla konuşmak faydasızdır, onlara haddi bildirilmelidir" dedi. Düşmanın her fırsatı kötüye kullandığını belirten Hamaney, "Onlar çeşitli maskeler altında, ülkeyi yıkma niyetiyle sadık ve devrimci protestocuların arkasına sızıp eylemleri kötüye kullanıyor; bu davranışlar kesinlikle kabul edilemez" diye ekledi.

İran'ın asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan Lider, "Düşman karşısında geri adım atmayacağız; yüce Allah'a güvenerek ve halkın desteğine inanarak düşmanı diz çöktüreceğiz" sözleriyle kararlılığı ortaya koydu.

Konuşmasında Şehit General Kasım Süleymani'yi de anan İmam Hamaney, "O değerli şehidin başlıca özellikleri 'iman', 'ihlas' ve 'amel' idi. Kasım Süleymani tam ve eksiksiz bir insandı" dedi.