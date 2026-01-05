  1. Ana Sayfa
Reuters: Venezuela Yüksek Mahkemesi Delcy Rodríguez’i geçici devlet başkanı olarak atadı

5 Ocak 2026 - 18:04
News ID: 1769894
Reuters: Venezuela Yüksek Mahkemesi Delcy Rodríguez’i geçici devlet başkanı olarak atadı

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Venezuela Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici devlet başkanı görevini üstlenmesine hükmetti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters haberinde, Venezuela Anayasa Mahkemesi, Rodríguez’in bu göreve atanmasının idari sürekliliğin sağlanması ve ulusun kapsamlı şekilde savunulması açısından önemli olduğunu açıkladı.

Haberde ayrıca, Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin, devlet başkanının zorunlu yokluğu durumunda hükümetin sürekliliğini, kamu yönetimini ve egemenliğin korunmasını güvence altına alacak uygulanabilir bir hukuki çerçevenin belirlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtildi

