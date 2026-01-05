Reuters: Venezuela Yüksek Mahkemesi Delcy Rodríguez’i geçici devlet başkanı olarak atadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters haberinde, Venezuela Anayasa Mahkemesi, Rodríguez’in bu göreve atanmasının idari sürekliliğin sağlanması ve ulusun kapsamlı şekilde savunulması açısından önemli olduğunu açıkladı.

Haberde ayrıca, Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin, devlet başkanının zorunlu yokluğu durumunda hükümetin sürekliliğini, kamu yönetimini ve egemenliğin korunmasını güvence altına alacak uygulanabilir bir hukuki çerçevenin belirlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtildi