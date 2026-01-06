İran 26. Telekom Fuarı yapay zeka odaklı vizyonla kapılarını açıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Telekom 26. Fuarı, “Telekomünikasyon ve Yapay Zeka: Sinyallerin Akıllandığı Yer” sloganıyla 22 Ocak tarihinde Tahran Uluslararası Daimi Fuar Alanı’nda kapılarını açacak.

Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Uluslararası Fuarları Anonim Şirketi Genel Müdürü Sedif Beykzade, yapay zeka ve metaverse alanlarında yaşanan küresel dönüşüme dikkat çekti. Beykzade, teknolojik gelişmelerin dışında kalan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını belirterek, “Dünya yapay zeka ve metaverse ile köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Teknolojinin ön saflarında yer alamayan her ülke başarısızlığa mahkûmdur. Bizim fuar olarak misyonumuz, bu dönüşüm için gerekli altyapıyı ve zemini oluşturmaktır” dedi.

Beykzade, bu yıl fuarın ana odak noktalarının teknik ve mühendislik hizmetleri ile dijital içerik ihracatı olacağını vurgulayarak, hem iç pazarın hem de küresel pazarların eş zamanlı hedeflendiğini ifade etti. İran’ın, Fuar Şirketi’nin desteğiyle GITEX 2025’te ulusal pavyonla yer alacağını hatırlatan Beykzade, İran Telekom Fuarı kapsamında da yabancı iş heyetlerinin ağırlanmasının ve B2B görüşmeler için etkili bir ortam oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

İran Telekom Fuarı’nı sektörün yazılım ve donanım ihtiyaçlarına cevap veren stratejik bir platform olarak nitelendiren Beykzade, “Bu fuar yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda politika yapıcılar, teknoloji tabanlı şirketler, start-up’lar ve işletmeler için kalkınma hedeflerinin ele alındığı kapsamlı bir fikir alışverişi platformudur” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin en büyük telekomünikasyon etkinliklerinden biri olarak gösterilen İran Telekom Fuarı, bu yıl 26. kez düzenlenecek ve 22 Ocak’tan itibaren dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.