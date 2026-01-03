Venezuela Savunma Bakanı'ndan Direniş Çağrısı: ABD Saldırılarına Karşı Savaş + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Sky News Arapça'nın aksine, Venezuela'da bir sığınaktan video yayınladı. Facebook sayfasında "emperyalizme karşı savaş ve direniş" çağrısı yaparak "Yankee imparatorluğuna" karşı mücadele istedi.

Venezuela hükümeti, ABD'den askeri saldırı aldığını duyurdu. Saldırılar başkent Karakaş ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti. Başkan Nicolas Maduro, dış tehdit nedeniyle acil durum ilan ederek ulusal savunma planlarını devreye soktu.

Venezuela hükümeti, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara taşıyacağını açıkladı. Bunu "emperyalist müdahale" olarak nitelendirerek uluslararası destek talep etti. Maduro, Venezuela halkının ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Lopez videosunda şunları söyledi: "Kahraman Venezuela halkı! Vatan askerleri! Bolivar'ın evlatları! Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler tüm dünyaya bildiriyor ki, bugün 3 Ocak 2026 erken saatlerinde Venezuela halkı, ABD hükümetinin en şiddetli ve suç dolu askeri saldırısına maruz kaldı. Şeref, görev ve tarihimiz bizi çağırıyor. Özgür vatanın çığlığı her köşede yankılansın! Zafer bizimdir, çünkü akıl ve onur yanımızdadır! Kazanacağız!"

Venezuela, kendi gelişiminde belirleyici saatlere ve dakikalara girdi; bu dönemi sadece Washington ve Karakaş arasındaki ikili bir kriz olarak görmek yanlış olur. Şu anda yaşananlar, sadece iki hükümet arasındaki bir çatışma değil, müdahale, baskı ve siyasi mühendislik modeliyle yapısal bir yüzleşmedir. Bunun sonuçları Venezuela sınırlarını aşacak ve dünyanın diğer bölgeleri için örnek oluşturma potansiyeline sahiptir. Venezuela, uluslararası sistemde güç kullanımının belirli bir modelinin etkinliğini test eden bir sahneye dönüştü; bu modelin sonucu, egemen güçlerin gelecekteki davranışlarını ve diğer hükümetlerin direniş veya uyum stratejilerini etkileyebilir