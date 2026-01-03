Sınırda Alarm: Petro’dan Venezuela Saldırıları Sonrası Cúcuta Hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’ya düzenlenen hava saldırılarının ardından ülkesinin sınır hattında olağanüstü önlemler aldığını açıkladı. Petro, Venezuela sınırında yer alan Cúcuta kentindeki birleşik komuta merkezinin faaliyete geçtiğini belirterek, gelişmelerin yakından izlendiğini ve olası senaryolara karşı hazırlık yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Petro’nun açıklaması, bölgede artan askeri hareketlilik ve hava saldırılarının yarattığı belirsizlik ortamında geldi. Cúcuta’daki komuta merkezinin aktif edilmesi, Kolombiya’nın sınır güvenliği kadar insani etkileri de gözeten bir pozisyon aldığını ortaya koyuyor. Petro, özellikle sivillerin zarar görmemesi ve sınır hattında kontrolsüz bir kaosun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kolombiya-Venezuela sınırı, uzun yıllardır yalnızca iki ülke arasındaki geçiş noktası değil; aynı zamanda bölgesel krizlerin en kırılgan hatlarından biri olarak öne çıkıyor. Son hava saldırılarıyla birlikte bu hat yeniden uluslararası gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Petro yönetimi, askeri tırmanmanın sınır ötesi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Petro’nun yaklaşımı, önceki Kolombiya yönetimlerinden farklı bir çizgiye işaret ediyor. Açık askeri angajman yerine diplomatik denge ve bölgesel istikrar vurgusu yapan Bogota, sınır hattının yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine karşı temkinli bir tutum sergiliyor. Ancak Cúcuta’daki komuta merkezinin devreye alınması, Kolombiya’nın gelişmelere seyirci kalmayacağını da net biçimde gösteriyor.

Bölge halkı açısından ise endişe hakim. Sınırın iki yanında yaşayan binlerce insan, olası bir geniş çaplı çatışmanın doğrudan etkilerine maruz kalma riskiyle karşı karşıya. Kolombiya hükümeti, insani yardım ve mülteci hareketliliği ihtimaline karşı da hazırlık yapıldığını duyurdu.

Analistler, Petro’nun açıklamasını yalnızca güvenlik önlemi olarak değil, aynı zamanda bölgesel müdahalelere karşı siyasi bir mesaj olarak değerlendiriyor. Venezuela’ya yönelik saldırıların Latin Amerika’da yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratabileceği uyarısı, Petro’nun uzun süredir savunduğu “egemenlik ve bölgesel çözüm” söylemiyle örtüşüyor.

Cúcuta’dan yükselen bu alarm, Latin Amerika’nın bir kez daha dış müdahalelerin gölgesinde sınandığını gösteriyor. Kolombiya yönetimi, sınırda attığı bu adımla hem kendi topraklarını korumayı hem de daha geniş bir bölgesel çatışmanın önüne set çekmeyi hedefliyor.