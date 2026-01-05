İran’ın Topraklarını Savunma Konusunda Hiçbir İhmale Müsamaha Göstermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, Venezuela Devlet Başkanı’nın kaçırılmasıyla ilgili bir soruya, “Uluslararası hukuk ve kuralların sürekli ihlal edilmesi, bu kuralların ortadan kalkması anlamına gelmemelidir; çünkü bu ilke ve kurallar olmadan dünya bir ormana dönüşür. Zor yoluyla barış, orman kanununun hüküm sürdüğü bir dünyadan başka bir şey doğurmaz. Tüm ülkeler bu eylemi kınadı. Kendini hukuka dayalı egemenlik iddiasında bulunan hiçbir sorumlu ülke bu duruma kayıtsız kalamaz. Ortaya konulan bu emsalin sonuçları uluslararası toplumun tamamını etkileyecektir.” yanıtını verdi.

Sözcü Bekayi, “Ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırı, küresel uygarlığın onu dizginlemek için ağır bedeller ödediği tüm ilkelere aykırıdır. Bugün sahip olduğumuz Birleşmiş Milletler Şartı ve çağdaş uluslararası hukuk, insanlığın İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşadığı tecrübelerin bir sonucudur. Bu suçu işleyen taraflar hesap vermelidir” dedi.

Siyonist rejim ve ABD yetkililerinin İran’a yönelik yeni bir saldırı planladıklarına dair iddiaları hakkında Bekayi, “Ülkemize karşı yürütülen psikolojik savaş ve medya algı operasyonları bu ülkelerin İran’a baskı uygulama stratejisinin bir parçasıdır ve yeni bir durum değil. Bizim için önemli olan husus, karşı tarafın tutum ve davranışlarını tüm gücümüzle dikkatle izlemektir. Silahlı kuvvetlerimiz, İran’ın varlığını ve topraklarını savunma konusunda hiçbir ihmale asla müsamaha göstermeyecektir” ifadesini kullandı.

Bekayi, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini İran halkıyla aynı safta göstermeye çalıştığı son açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi: İran halkı bu açıklamalara medya alanında bizzat kendisi cevap vermiştir. Bu rejimin sahte merhametini, ülkemize yönelik askeri saldırılar döneminde çok iyi tecrübe ettik. Büyük şehitlerin ve İran’ın nükleer bilim insanlarının suikasta uğratılması ile bu rejimin yıllar boyunca bazı uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde İran halkına karşı gerçekleştirdiği diğer suç teşkil eden eylemler, bu tür aldatmacalarla örtülebilecek ya da İran halkının unutacağı şeyler değildir.

Bekayi, siyonist rejimin her zaman İran’ın ulusal birliğini hedef almak ve bölünme yaratmak için her fırsatı istismar etmeye çalıştığını belirterek, halkın bu tür komplolara karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, siyonist rejimin başbakanı ile ABD’deki bazı radikal ve aşırı yetkililerin İran’ın iç meseleleri hakkında dile getirdikleri söylemlerin, uluslararası normlar çerçevesinde şiddete, terörizme ve insan öldürmeye teşvikten başka bir anlam taşımadığını ifade etti.

Bekayi, İran halkının, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun bu kişilerin gerçek kimliğini açıkça bildiğini ve hiç kimsenin bu ikiyüzlü tutumlara kanmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Venezuela’dan olan mali alacaklarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: Venezuela yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ortak anlaşmalara dayanmaktadır ve her iki ülkenin iç gelişmelerinden bağımsızdır; dolayısıyla Venezuela’da hükümet değişikliği bu ilişkileri etkilemeyecektir. İran’ın mali alacaklarının takibi, yetkili kurumlar tarafından tam bir ciddiyetle sürdürülmektedir.

Bekayi, İran-Venezuela ilişkilerinin geleceğine ilişkin olarak ise, “Geçmişte demokrasiyi yayma bahanesiyle ülkelere müdahale edilirken, bugün ABD açıkça Venezuela’nın petrol kaynaklarını hedef aldığını ilan etmektedir. Görünüşe göre dünya, seksen yıl öncesinin sömürgeci yaklaşımlarına geri dönmektedir. Venezuela ve diğer ülkelerle ilişkilerimiz her zaman karşılıklı saygı, bağımsızlık ve ortak çıkarlar temelinde olmuştur ve gelecekte de bu esaslar doğrultusunda devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Bekayi, Avrupa ülkelerinin ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırgan tutumu karşısındaki davranışlarına tepki göstererek, “Avrupa’da uluslararası hukuk kurallarının ihlaline karşı çıkma cesaretini gösterenler, gerçek tarihçilerdir ve geçmişin acı tecrübelerinden ders almışlardır. Ne yazık ki yalnızca bazı Avrupa ülkeleri, uluslararası hukuk ihlallerinin ciddi sonuçlarının farkındadır” dedi.

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yürütülen görüşmelere ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Viyana’daki Daimi Temsilciliğimiz, ajans yöneticileriyle olağan temas halindedir. Biz Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) tarafız ve güvenlik denetimleri anlaşmasına bağlıyız. Tüm söylemek istediğimiz, ajansın ve özellikle UAEA başkanının karşı tarafları kendi yükümlülüklerine uymaya zorlamasıdır. İran’ın ajanstan temel talebi hâlâ, tesislere yönelik suç teşkil eden saldırıyı kınamasıdır; bu hukuka aykırı eylemle her birkaç zamanda bir övünmesi değil. Ajansla temaslar sürmektedir ve saldırıya uğramamış tesislere yapılan ziyaretler, yeni yıldan önce gerçekleştirilmiştir. Ajansla olan iletişimimizin durumu açıktır”