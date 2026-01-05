İsrail: Türkiye’ye F-35 Satışına İzin Vermeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.

Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı