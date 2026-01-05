Ateşkesi Hiçe Sayan İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı: 2 Şehit

Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde ateşkesin fiilen geçersiz kılındığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi. İsrail ordusu saldırının bir Hizbullah mensubunu hedef aldığını iddia etse de, bu iddiayı destekleyen herhangi bir somut delil paylaşmadı.

Uzmanlar ve bölge kaynakları, İsrail’in “güvenlik” gerekçesiyle gerçekleştirdiği bu tür saldırıların, sivilleri doğrudan hedef alması nedeniyle açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğuna dikkat çekiyor. Ateşkes sürecinde yüzlerce Lübnanlının hayatını kaybetmiş olması, İsrail’in anlaşmaları sistematik biçimde ihlal ettiğini ortaya koyuyor.

Siyonist İsrail’in halen Lübnan topraklarında işgal ettiği bölgeleri elinde tutması ve yeni saldırı hazırlıklarına dair basında yer alan haberler, Tel Aviv yönetiminin gerilimi bilinçli olarak tırmandırdığı ve bölgede kalıcı bir istikrarsızlık yarattığı eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bu son saldırı da, ateşkes söylemlerinin sahada karşılık bulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.