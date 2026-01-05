Venezuela Sokakta: ABD’nin Maduro Hamlesine Karşı Kitlesel Direniş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gösterilerde ABD’nin Venezuela’ya yönelik adımı “egemenliğe açık bir saldırı” ve “uluslararası hukukun hiçe sayılması” olarak nitelendirildi. Kalabalıklar, Maduro’ya destek sloganları atarken ABD karşıtı pankartlar taşıdı.

ABD’YE ÖFKE, MADURO’YA SAHİP ÇIKIŞ

Karakas’ta toplanan kalabalıklar, ABD’nin müdahaleci politikalarını kınayarak Venezuela’nın iç işlerine dışarıdan yön verilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Göstericiler, Maduro’nun yalnızca bir siyasi lider değil, ülkenin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu dile getirdi.

Başkentle sınırlı kalmayan protestolar, ülkenin farklı bölgelerinde de eş zamanlı olarak düzenlendi. Halk, ABD’nin yıllardır uyguladığı yaptırım, baskı ve tehdit politikalarının bugün yeni bir aşamaya taşındığını savundu.

“EGEMENLİK PAZARLIK KONUSU DEĞİL”

Gösterilerde sık sık “ABD emperyalizmine hayır”, “Venezuela teslim olmayacak” sloganları atıldı. Katılımcılar, ABD’nin uluslararası hukuku kendi çıkarları doğrultusunda esnettiğini ve devlet başkanlarının dahi hukuksuz biçimde hedef alınabildiğini ifade etti.

Protestocular, yaşananların yalnızca Maduro’ya değil, Venezuela halkının tamamına yönelik bir mesaj olduğunu belirterek birlik çağrısı yaptı. Yetkililer ve yerel kaynaklar, protestoların önümüzdeki günlerde de artarak devam etmesinin beklendiğini aktardı.