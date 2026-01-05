Kuzey Kore’den Hipersonik Füze Tatbikatı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre 4 Ocak’ta Kore Halk Ordusu’nun (KPA) öncü ateş gücü birimince hipersonik füze fırlatma tatbikatları düzenlendi.

Pyongyang’ın Ryokpo Bölgesi’nden fırlatılan füzeler Japon Denizi’nde 1.000 kilometre menzildeki hedefleri vurdu.

Tatbikatları izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un önemli bir savunma ve teknik hedefin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kim Jong Un ülkenin nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesini hayati bir stratejik öncelik olarak nitelendirdi.