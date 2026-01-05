Paris’te Barış Masası mı, Danışıklı Dövüş mü?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ve Suriye, ABD’nin arabuluculuğunda Paris’te yeni bir güvenlik anlaşması için masaya oturmaya hazırlanıyor. Görüşmelere ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack arabuluculuk edecek. Müzakerelerin odağında, Suriye’nin güneyinin askerden arındırılması ve İsrail’in kontrol ettiği bazı bölgelerden çekilmesi bulunuyor.

Ancak diplomatik kaynaklara yansıyan bu süreç, yüzeyde “gerilim azaltma” ve “normalleşme” söylemleriyle sunulsa da, perde arkasında İsrail ve Suriye’nin ABD gözetiminde kontrollü ve sınırlı bir uzlaşı arayışında olduğu yorumlarına yol açıyor. Bazı gözlemciler, tarafların gerçek bir çatışma çözümünden ziyade, mevcut fiili durumu resmileştirmeye dönük bir “danışıklı denge” oluşturduğunu savunuyor.

Müzakerelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından hız kazanması da sürecin bölgesel aktörlerden çok Washington’un stratejik öncelikleri doğrultusunda şekillendiği eleştirilerini güçlendiriyor. İsrail’in “kırmızı çizgileri” korunurken, Suriye’nin sahadaki kayıplarının diplomatik bir çerçeveye oturtulması, tarafların birbirine karşı sert söylemlerine rağmen örtük bir çıkar uyumuna işaret ediyor.

Bu nedenle Paris’te kurulacak masa, bazı çevrelerce gerçek bir barış girişiminden çok, bölgedeki güç dengelerini korumaya yönelik kontrollü bir pazarlık olarak değerlendiriliyor.