Brezilya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi: 'Kabul edilemez sınır aşıldı'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını kınadı. Brezilya hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan baskını, egemenliğin ve uluslararası hukukun tehlikeli bir ihlali olarak tanımladı.

Açıklamada, bu eylemin Latin Amerika'yı istikrarsızlaştırma riski taşıdığı vurgulandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bombardımanların ve Maduro'nun yakalanmasının "kabul edilemez bir sınırın aşılması" anlamına geldiğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Lula, bu eylemlerin Venezuela'nın egemenliğine yönelik "ağır bir hakaret" teşkil ettiğini ve tüm uluslararası toplum için "son derece tehlikeli başka bir emsal" oluşturduğunu belirtti.

Saldırının, Latin Amerika ve Karayipler siyasetine yönelik en kötü müdahale dönemlerini hatırlattığını kaydeden Lula, "Bu eylem, bölgenin bir barış bölgesi olarak korunmasını tehdit ediyor" dedi.

Brezilya lideri, Birleşmiş Milletler'e (BM) sürece "kararlı bir yanıt verme" çağrısında bulundu.

Krizin ardından Brezilya hükümeti acil bir bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Brezilya ile Venezuela arasındaki geniş sınır hattındaki durum ve Venezuela'da bulunan Brezilya vatandaşlarının güvenliği olmak üzere iki temel öncelik ele alındı.

Lula, daha önce de Trump'a hitaben yaptığı bir açıklamada, kendisinin "dünyanın imparatoru olmadığını" söylemişti.