Uluslararası Sessizlik Gölgesinde Gazze: Şehit Sayısı 71 Bin 386’ya Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde biri bina çökmesi sonucu olmak üzere 3 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığını, 13 yaralının da tedavi altına alındığını açıkladı. Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana dahi saldırıların sürdüğü, bu süreçte 420 kişinin öldüğü, 1184 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 684 cenazenin çıkarıldığı bildirildi.

ATEŞKES VAR DENİYOR, SALDIRILAR SÜRÜYOR

Sözde ateşkese rağmen İsrail ordusu, çekildiğini açıkladığı bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor. Han Yunus’ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk Alaaddin Muhammed Züheyr Asraf hayatını kaybetti. Refah kentinin kuzeybatısında ise insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Filistinli Fadi Necib İmad Salah yaşamını yitirdi. Her iki saldırının da ateşkes kapsamında İsrail’in çekilmesi gereken bölgelerde gerçekleştiği vurgulandı.

SİVİLLER VE YAŞAM ALANLARI HEDEFTE

İsrail savaş uçakları Han Yunus’un doğusunda çok sayıda evi havaya uçururken, Refah’ın kuzey ve batı kesimleri de hava saldırılarıyla hedef alındı. Deyr el-Belah kıyılarında İsrail deniz güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı çevresinde ise askeri araçlardan rastgele ateş açıldığı bildirildi.

Gazze açıklarında bir balıkçı teknesinin hedef alınması sonucu bir Filistinli balıkçının hayatını kaybetmesi, saldırıların yalnızca kara ve hava ile sınırlı kalmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası toplumun sessizliği sürerken, Gazze’de yaşananlar ateşkes söylemlerinin sahada hiçbir karşılığı olmadığını ve sivillerin sistematik biçimde hedef alındığını ortaya koyuyor. Bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor