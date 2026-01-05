Maduro Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York’taki mahkeme yetkilileri, davanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein başkanlığında görüleceğini doğruladı. ABD merkezli New York Times gazetesi de Maduro ve eşinin ilk kez federal mahkemede yargıç karşısına çıkmasının beklendiğini aktardı.

Ancak söz konusu dava, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi yönüyle de yoğun tartışmalara neden oluyor. ABD’nin görevdeki bir devlet başkanını ülke dışına çıkararak yargılaması, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenliği açısından ciddi soru işaretleri doğurdu. Birçok hukukçu, Washington’un bu adımını “yargının siyasallaştırılması” ve “küresel güç gösterisi” olarak değerlendiriyor.

Haberlere göre mahkemede, hakimin Maduro ve Flores’e yasal haklarını açıklaması ve suçlamaları kabul edip etmediklerini sorması bekleniyor. ABD basını, çiftin duruşmaya kadar kefalet hakkı tanınmadan gözaltında tutulmasının neredeyse kesin olduğunu öne sürüyor. Bu durum ise ABD’nin insan hakları ve adil yargılanma ilkeleri konusundaki siciline yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Washington yönetiminin uzun süredir Venezuela üzerindeki siyasi ve ekonomik baskı politikalarını sürdürdüğü bilinirken, Maduro’nun ABD’de yargılanması bu sürecin yeni ve daha sert bir aşaması olarak yorumlanıyor. Eleştirmenler, ABD’nin hukuku bir araç haline getirerek muhalif liderleri hedef aldığını ve bu yaklaşımın uluslararası düzende tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savunuyor.