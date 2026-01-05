NYT Yazdı: ABD, Maduro'yu Kaçırmak İçin Neden Ocak Ayını Seçti?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The New York Times'ın (NYT) konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu kaçırarak alıkoymaya yönelik "Mutlak Kararlılık" (Absolute Resolve) adı verilen haydutluk eylemi için Noel ve Yeni Yıl tatili dönemi bilinçli olarak seçildi.

Planlamayı yapan yetkililer, pek çok Venezuelalı memur ve askerin bu dönemde izne ayrılacağını öngörerek baskının etkisini artırmayı hedefledi.

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump operasyonun gerçekleştirilebileceği ilk tarih olarak 25 Aralık 2025'i belirledi.

Fakat kesin zamanlama kararı; hazırlıkların tamamlanması ve uygun hava koşullarının oluşması şartıyla Pentagon ve istihbarat kurumlarına bırakıldı.

Hava engeli: Operasyon 2026 yılına sarktı

Karakas'ın ekvatorun sadece 10 derece kuzeyinde yer alması ve bölgedeki kış aylarının normalde kurak ve sıcak geçmesine rağmen, bu yıl mevsim normallerinin dışındaki hava koşulları eylemin ertelenmesine neden oldu.

Gazeteye konuşan analistler, uygun hava koşullarının ancak 2 Ocak Cuma günü oluştuğunu ve birkaç günlük bir "fırsat penceresi" açıldığını bildirdi.

Aynı gün harekatın başlatılmasına yönelik ön karar alındı. Operasyon merkezi, bir yandan hava durumunu takip ederken diğer yandan sürekli yer değiştiren Maduro'nun hareketlerini izledi.

Baskının başarılı olması için Maduro'nun, özel kuvvetlerin üzerinde eğitim yaptığı belirli bir konutta kalması gerekiyordu. 2 Ocak günü saat 22.30'da, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunan Trump, operasyon için nihai onay emrini verdi.

Başkent Karakas'ta siber karartma

Operasyon, başkent Karakas'ın büyük bölümünde elektriklerin kesilmesine neden olan kapsamlı bir siber saldırıyla başladı.

Elektrik kesintisi, 150'den fazla uçak, insansız hava aracı ve helikopterin karanlığa gömülen şehre fark edilmeden yaklaşmasını sağladı.

ABD ordusu; radar sistemlerini, haberleşme tesislerini ve hava savunma bataryalarını vurarak komando helikopterlerinin yolunu açtı.

NYT, operasyonda tam bir baskın etkisi yaratıldığını vurguladı. İlk patlamalar gerçekleşene kadar ne Karakas sakinleri ne de Maduro saldırıdan haberdar oldu.

Fakat ABD ordusunun 160. Özel Harekat Havacılık Alayına bağlı helikopterler hedefe yaklaştığında ateş altına alındı. Helikopterlerden birinin hasar aldığı ve içerisindeki personelden yaralananlar olduğu bildirildi.

Beş dakikada kaçırıldı: FBI müzakerecisine gerek kalmadı

Çatışmalara rağmen operasyon planlandığı gibi devam etti. Gazetenin kaynakları, özel kuvvetlerin iniş yaptıktan sonra Maduro'yu ele geçirmesinin yalnızca 5 dakika sürdüğünü belirtti.

Maduro'nun sığınağa girmesi ihtimaline karşı hazırlanan FBI müzakerecisinin müdahalesine gerek kalmadan baskın tamamlandı.

Maduro ve eşi Cilia Flores, helikopterle USS Iwo Jima uçak gemisine götürüldü. Buradan önce Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde bulunan ABD askeri üssüne, ardından Manhattan'daki bir askeri havaalanına nakledildiler.

Trump: İkinci bir dalga gerekebilir

Harekatın tamamlanmasının ardından açıklama yapan Trump, gerekmesi durumunda yeni hamlelerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

Trump, "Eğer gerekirse çok daha büyük ölçekli ikinci bir saldırı yapmaya hazırız. Aslında ikinci bir dalganın gerekeceğini varsayıyorduk ancak şu an muhtemelen buna ihtiyaç kalmadı. İlk saldırı o kadar başarılı oldu ki ikinciye gerek kalmayabilir, ancak biz her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.