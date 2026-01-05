Maduro Sonrası Venezuela'nın Geçici Lideri Belli Oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Yüksek Mahkemesi Anayasa Dairesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ABD tarafından kaçırılan Nicolas Maduro'nun yokluğunda geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar kıldı.
Mahkemenin kararında, Rodriguez'in "idari sürekliliği ve ulusun kapsamlı savunmasını garanti etmek için Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevini üstleneceği" belirtildi.
Kararda, mahkemenin konuyu "devletin devamını, hükümet yönetimini ve Cumhurbaşkanı'nın zorunlu yokluğu karşısında egemenliğin savunmasını garanti edecek geçerli yasal çerçeveyi belirlemek" amacıyla tartışacağı eklendi.
