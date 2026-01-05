El-Sudani: İran’ın Desteği, IŞİD’e Karşı Kazanılan Kesin Zaferin Nedenlerinden Biriydi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’ta görevleri yürütmekle sorumlu Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani, bugün Pazar günü IŞİD’e karşı kazanılan zaferin liderlerinin (Komutan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis) şehadetinin altıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, altı yıl önce ulusal egemenliğin ihlal edildiği ve vahşi bir saldırı sonucunda Ebu Mehdi el-Mühendis ile Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit edildiğini belirtti.

Irak’ta görevleri yürütmekle sorumlu Başbakan, bu konuşmasında İran ve Irak’ın rolüne değinerek, iki şehidin terörle mücadeledeki ortak katkılarının ve İran’ın desteğinin bu kesin zaferin nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.

Sudani, Şehit Süleymani’nin hizmetlerinin son derece büyük olduğunu ve Irak topraklarında şehit edilmesine kadar kimsenin bunu inkâr edemeyeceğini söyledi.

Irak’ta görevleri yürütmekle sorumlu Başbakan, Şehit el-Mühendis’in sahip olduğu her şeyi Irak ve onun egemenliği için feda ettiğini dile getirdi.

Sudani ayrıca, Şehit el-Mühendis’in sözlerinde ve davranışlarında hiçbir zaman bir vatandaş ile diğer bir vatandaş arasında ayrım yapmadığını vurguladı.

Sudani konuşmasının devamında, Siyonist rejimin kendi kötü ve şeytani planını uygulamak istediğini ve Irak’ın bölgede istikrarın dayanak noktası ve temel taşı olduğunu bildiğini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid de IŞİD’e karşı kazanılan zaferin komutanlarının (Şehit Komutan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis) şehadetinin altıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin IŞİD karşısında direnmesinin başlıca etkenlerinden biri olan Şehit Kasım Süleymani’nin desteklerinin asla unutulmayacağını vurguladı.

IŞİD’e karşı zaferin komutanları olan Şehit Komutan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin altıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, bugün pazar günü Bağdat’taki “Er-Reşid” Oteli’nde askeri ve sivil yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak’ta görevleri yürütmekle sorumlu Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Parlamentosu Başkanı Heybet el-Habusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar el-Hekim ve Haşdi Şabi Teşkilatı Başkanı Falih el-Feyyaz hazır bulundu.