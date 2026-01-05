ABD saldırısı sonrası İran ve Venezuela'dan diplomatik temas

Irakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin Venezuela halkı ve meşru hükümetine olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto ise İran’ın Venezuela ile dayanışma yönündeki ilkeli tutumuna teşekkür ederek, Venezuela halkı ve hükümetinin ABD’nin zorba ve uluslararası hukuka aykırı politikalarına karşı ulusal egemenliklerini ve kendi kaderini tayin etme haklarını savunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.