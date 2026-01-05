ABD saldırısı sonrası İran ve Venezuela'dan diplomatik temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı’ndan pazar günü erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Irakçi görüşmede ABD’nin Venezuela’ya yönelik askerî saldırısını ve bu ülkenin meşru devlet başkanı ile eşinin kaçırılmasını şiddetle kınadı. Irakçi, söz konusu eylemi açık bir devlet terörü örneği ve Venezuela halkının egemenliğine ve ulusal iradesine yönelik bariz bir saldırı olarak nitelendirdi.
Irakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin Venezuela halkı ve meşru hükümetine olan desteğini bir kez daha vurguladı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto ise İran’ın Venezuela ile dayanışma yönündeki ilkeli tutumuna teşekkür ederek, Venezuela halkı ve hükümetinin ABD’nin zorba ve uluslararası hukuka aykırı politikalarına karşı ulusal egemenliklerini ve kendi kaderini tayin etme haklarını savunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.
yorumunuz