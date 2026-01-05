Trump’ın Venezuela saldırısı ABD’yi ayağa kaldırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington DC’den New York’a kadar birçok kentte düzenlenen gösterilerde protestocular, Donald Trump yönetiminin Venezuela politikasını sert şekilde eleştirdi. Maduro’nun yargılanmak üzere New York’a getirildiği belirtilirken, protestolar özellikle bu kentte yoğunlaştı.

Medya kaynaklarına göre, Venezuela’ya karşı başlatılan savaşa tepki olarak ABD genelinde 75’ten fazla şehirde eş zamanlı gösteriler düzenlendi. Savaş karşıtı eylemciler, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının savaş politikalarına harcanmasına büyük tepki gösterdi. New York’taki Times Square Meydanı’nda toplanan kalabalık, “Venezuela’ya müdahale etmeyin” ve “Maduro serbest bırakılsın” çağrısı yapan pankartlar taşıdı. Göstericiler, New York’ta tek ses halinde “Venezuela’dan elinizi çekin” sloganları attı.