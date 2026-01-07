Trump'tan Venezuela Petrol Soygunu İtirafı: 50 Milyon Varil Gasbı Duyurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, "Venezuela'nın o muazzam petrolü artık bizim. 30-50 milyon varil, hepsi benim masamda olacak" diyerek, Caracas'a yönelik gasp planını resmileştirdi. Sözde "geçici yönetim" aracılığıyla yürütülen bu operasyon, uluslararası hukuku hiçe sayıyor.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın sözlerini "açıkça korsanlık" olarak kınadı ve orduyu petrol sahalarını koruma talimatı verdi. Çin ve Rusya, ABD'nin bu hamlesini BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme taşıyacaklarını duyurdu.

Direniş ekseni içinden yükselen sesler, Trump'ın itirafını "emperyalizmin son çırpınışları" olarak nitelendirdi. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, "Petrol hırsızlığına karşı Latin Amerika ayağa kalkacak" mesajı verdi.

Analistler, bu gelişmenin petrol piyasalarını sarsacağını ve OPEC+'yi yeni yaptırımlara iteceğini öngörüyor. Trump'ın sözleri, ABD'nin Venezuela direnişini kırma çabasının başarısızlığını da gözler önüne seriyor.