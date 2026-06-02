Rusya: ABD-İran arasında olası mutabakata destek vermeye hazırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rus yetkililerden Basra Körfezi’nin güvenlik mimarisine ilişkin kapsamlı bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, ülkesinin bölge için kolektif güvenlik doktrinini tamamladığını duyurduğu belirtiliyor. Tass haber ajansına göre Ryabkov, bu planı artık bölgedeki ortak ve muhataplarına sunacaklarını ifade etti. Ryabkov’un, Rusya’nın tüm Basra Körfezi ülkeleriyle olumlu ilişkileri olduğunu ve onlarla işbirliği konusunda önemli bir deneyim biriktirdiğini söylediği kaydedildi.

Ryabkov’un, bölgedeki muhataplarla yürütülen istişarelerin açık ve şeffaf bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu konuyu ilerletmek için sağlam bir temel mevcut” değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor. Yetkilinin ayrıca, körfezin her iki yakasındaki tüm ülkelerin sonsuz krizlere bir alternatif bulmanın ne kadar önemli olduğunu kavradığını ve bölgenin “kriz ateşinde yanıp kül olmaması” gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

ABD-İran Anlaşmasına Pratik Destek Sinyali

Ryabkov’un, Rusya’nın ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmaya ilişkin rolünü de netleştirdiği gözlemleniyor. Yetkili, “Rusya Federasyonu’nun mevcut koşullarda, devam eden çok taraflı diplomatik çabaların yanı sıra mevcut kanallar aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü” söyledi. Ryabkov’un, İran ile ABD arasında gelecekte varılacak olası bir anlaşmanın uygulanmasında pratik yardım sağlama tekliflerini “operasyonel hazırlık” durumunda tuttuklarını ifade ettiği aktarılıyor.

Ateşkes ihlallerine ilişkin bir soru üzerine ise Ryabkov’un, ABD ve İran’ın gerilimi tırmandırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Yetkilinin, “Mevcut koşullarda gerilimin artmasını önlemek ve durumun bir kez daha askeri çatışma döngüsüne girmesine izin vermemek son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulunduğu belirtiliyor. Ryabkov’un, son haftalarda konuşulan olası anlaşma formatının (karşılıklı anlayışa ilişkin mutabakat zaptı ve mevcut sorunların çözümüne yönelik aşamalı yaklaşım) uygulanabilir olacağını umduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Küba Meselesi de Masada

Ryabkov’un ayrıca, Washington’un Havana yönetimi üzerindeki baskısını Rusya-Amerikan temaslarında gündeme getirdiklerini açıkladığı öğrenildi. Yetkilinin, konunun detaylarına girmek istemediğini ancak iki tarafın yaklaşımlarının temelde farklı olduğunu söylediği aktarılıyor. Ryabkov’un, “Küba’nın yasa dışı Amerikan ambargosu ve artan baskılar sonucunda karşı karşıya kaldığı koşullar bütününü çok iyi anlıyoruz ve bu duruma kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Rus yetkilinin, Küba ile enerji, ulaştırma, tarım, ilaç ve biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile eğitim alanlarında bir dizi ortak projenin görüşüldüğünü veya uygulama aşamasında olduğunu da sözlerine eklediği kaydedildi.