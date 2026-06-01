BBC: İran 20 Amerikan üssünü neredeyse yok etti, ABD hasarı gizliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BBC’nin, İran’ın ABD ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının ardından uydu görüntülerini inceleyerek yaptığı analizde, çarpıcı bulgulara ulaşıldığı aktarılıyor. Habere göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarıyla başlayan savaş sürecinde, İran’ın misillemeleri sonucunda ABD’ye ait 20 askerî tesisin hasar gördüğü belirtiliyor.

Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan haberde, hasar gören tesislerde konuşlu hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları, radarlar, yakıt depolama alanları, uçak hangarları ve askerî lojmanlar olduğu ifade ediliyor. Bu hasarın milyonlarca dolarlık bir mali kayba neden olduğu kaydediliyor.

Bazı analistler tarafından, İran tarafından hedef alınan ABD askerî üslerinin sayısının 20’den daha fazla olabileceği ihtimali dile getiriliyor. Görüntülerin, misillemelerin yol açtığı hasarın daha önce rapor edilenden çok daha kapsamlı olduğuna işaret ettiği vurgulanıyor.

Ateşkes ihlali tartışması

Gözlemciler, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarını, taraflar arasında daha önce varıldığı duyurulan ateşkes anlaşmalarının ihlali olarak değerlendiriyor. Bu saldırıların ardından İran’ın misilleme yapma hakkını kullandığı, ancak ABD tarafının kendi eylemlerini “meşru müdafaa” çerçevesinde sunarken İran’ın yanıtını “saldırganlık” olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

Analistlere göre, ateşkesin başlangıçta ihlal edilmesi, tırmanan şiddet sarmalının temel sebebi olarak görülüyor. ABD’nin 28 Şubat’taki saldırıları başlatmasına rağmen, sonrasında kendi tesislerine yönelik İran misillemelerini “provokasyon” olarak tanımlaması, çifte standart eleştirilerini yeniden gündeme getirdiği ifade ediliyor.

Savaşın maliyeti 29 milyar dolar

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III’ün, 12 Mayıs’ta Kongre’ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıkladığı hatırlatılıyor. Bu rakamın, yalnızca doğrudan askerî harcamaları değil, aynı zamanda hasar gören teçhizatın yenilenmesi ve lojistik maliyetleri de kapsadığı belirtiliyor.

Bölgesel gözlemciler, savaşın devam etmesi halinde bu maliyetin katlanarak artacağını ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için tarafların karşılıklı adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Ancak ABD’nin 28 Şubat’taki saldırılarla ateşkesi ihlal etmesinin, güven ortamını ciddi şekilde zedelediği değerlendiriliyor.