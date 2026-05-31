Güney Lübnan’daki İHA Saldırısı: İsrail Kayıplar Veriyor, Hizbullah Baskıyı Artırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim, teknolojik bir evrimle birlikte tehlikeli bir tırmanışa geçti. Güney Lübnan sahasından kalkan ve İsrail’in derinliklerine kadar ulaşmayı başaran İHA’lar, son operasyonda İsrail ordusuna ciddi bir darbe vurdu. Yaşanan kayıplar, Hizbullah’ın yalnızca füze kapasitesiyle değil, aynı zamanda hava sahası ihlalleri ve istihbarat toplama yetenekleriyle de İsrail’in güvenlik mimarisini zorlayabileceğini kanıtladı.

Askeri uzmanlar, Hizbullah’ın İHA stratejisindeki bu değişimi “asimetrik savaşın modernize edilmesi” olarak yorumluyor. Örgütün artık daha uzun menzilli, tespit edilmesi zor ve belirli saldırı paternlerine sahip insansız araçları bir “sürü” mantığıyla kullandığı belirtiliyor. Bu durum, İsrail’in sınır hattındaki gözlem noktaları ve askeri üsleri üzerindeki baskıyı sürekli ve yönetilmesi zor bir seviyeye yükseltiyor. İHA saldırılarının İsrail’in hava savunma sistemleri olan “Demir Kubbe” ve diğer katmanlı sistemler üzerinde yarattığı “yükleme” etkisinin, savunma reaksiyonlarını yavaşlattığı ifade ediliyor.

İsrail tarafında ise bu saldırılar, kuzey cephesindeki askeri stratejinin başarısı üzerine iç tartışmaları alevlendirmiş durumda. Askeri kaynaklar, İHA tehdidinin tamamen engellenmesinin “sıfır hata” gerektirdiğini ancak coğrafi yapının buna izin vermediğini kabul ediyor. Kayıpların yaşanması, İsrail kamuoyunda bölgedeki askeri varlığın sürdürülebilirliği ve stratejik caydırıcılığın zayıflayıp zayıflamadığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Hizbullah’ın cephedeki bu artan baskısı, aslında sınırlı bir çatışma alanında bile teknolojik üstünlüğün nasıl dengeyi sarsabileceğini gösteren kritik bir vaka çalışmasına dönüşüyor. Örgütün elindeki İHA envanterinin hem sayısal hem de niteliksel olarak geliştiğine dair işaretler, İsrail’in olası bir topyekûn çatışma senaryosunda karşılaşabileceği “hava savunma körlüğü” riskine dair uyarıları artırıyor.

Diplomatik çevreler, Hizbullah’ın sahada elde ettiği bu tür “taktiksel başarıların”, diplomatik çözüm masasında örgütün elini güçlendirebileceği endişesini taşıyor. İHA saldırılarının artması, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için yürütülen arabuluculuk çabalarının önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte, İsrail’in bu hava tehditlerine karşı nasıl bir “yeni savunma doktrini” geliştireceği ve Lübnan sahasındaki askeri angajman kurallarını nasıl güncelleyeceği yakından takip edilecek.