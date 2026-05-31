AP’ye Konuşan Askerlerden Çarpıcı İtiraf: Gazze’de Sivil Ölümlerinin Ardından “Tebrik” İddiası

Askerlerin anlatımlarına göre, söz konusu olaylar tekil bir vakayla sınırlı değil; zaman zaman “başarı” olarak yorumlanan saldırıların ardından kısa süreli kutlama veya tebrik ifadeleri kullanıldığı ileri sürülüyor. Bu ifadeler, operasyonların hedef doğrulama süreçleri, sivil-asker ayrımı ve güç kullanımında orantılılık gibi başlıklarda uluslararası insancıl hukuk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İddialar, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde yürütülen operasyonlarda sivillerin zarar görme riskinin zaten çok yüksek olduğu bir ortamda, sahadaki komuta-kontrol ve disiplin mekanizmalarının etkinliği sorusunu da büyüttü. İnsan hakları çevreleri, bu tür anlatımların bağımsız biçimde araştırılması ve iddia edilen ihlallerin soruşturulması gerektiğini savunurken; güvenlik analistleri, savaşın uzamasıyla birlikte birlik psikolojisinde “normalleşme” ve “duyarsızlaşma” riskinin artabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, sahadaki eylemlere ilişkin genel yaklaşımını “terörle mücadele” ve “askeri zorunluluk” çerçevesinde savunduğu biliniyor. Ancak AP’nin aktardığı bu tanıklıklar, angajman kurallarının pratikte nasıl uygulandığına ve olası suistimallerin hangi mekanizmalarla önlendiğine ilişkin soruları daha da görünür hale getirdi.

Diplomatik kaynaklar, iddiaların uluslararası kamuoyunda yeni bir baskı dalgası oluşturabileceğini ve bazı ülkelerde İsrail’e askeri destek/teçhizat transferi tartışmalarını etkileyebileceğini belirtiyor. Gözler, AP’nin tanıklıklarının ardından İsrail’in askeri ve siyasi makamlarından gelecek olası açıklamalara ve soruşturma çağrılarına çevrilmiş durumda.