Körfez’de Gerilim Tırmanıyor: İran, ABD’ye Ait MQ-1 İHA’nın Düşürüldüğünü Duyurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran-Washington hattındaki gerilim bu kez Körfez semalarında yaşanan bir olayla yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait MQ-1 tipi bir insansız hava aracının İran kara sularına giriş yaptığı sırada tespit edildiği ve müdahale sonucu düşürüldüğü bildirildi.

İran tarafı, söz konusu hava aracının ülkenin egemenlik alanını ihlal ettiğini savunurken, olayın “anlık bir askeri refleks” değil, önceden ilan edilmiş angajman kurallarının uygulanması kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin bölgedeki tüm hareketliliği yakından izlediği ve sınır ihlallerine karşı “kararlı ve doğrudan” karşılık verileceği mesajı verildi.

Askeri çevreler, düşürüldüğü belirtilen MQ-1 platformunun uzun yıllardır keşif, gözetleme ve hedef takibi amacıyla kullanılan bir sistem olduğuna dikkat çekerken, olayın sadece taktik düzeyde değil, diplomatik düzeyde de ciddi yankılar doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz yolları üzerindeki hassasiyetin arttığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, taraflar arasında yanlış hesaplama riskini yeniden gündeme taşıdı.

Washington’dan olayla ilgili henüz resmi ve ayrıntılı bir doğrulama gelmezken, Amerikan tarafının İran’ın açıklamasını nasıl çerçeveleyeceği merak konusu oldu. ABD’nin, söz konusu İHA’nın uluslararası hava sahasında görev yaptığını savunması halinde, iki tarafın olayın coğrafi niteliği konusunda da sert bir söylem savaşına girmesi bekleniyor.

Bölgesel güvenlik uzmanları, böyle bir hadisenin tek başına büyük çaplı bir askeri çatışma anlamına gelmediğini, ancak tarafların zaten kırılgan olan askeri ve diplomatik dengeyi daha da zorlayabileceğini vurguluyor. Son dönemde nükleer müzakereler, deniz güvenliği ve bölgesel vekil güçler üzerinden yoğunlaşan gerilim düşünüldüğünde, MQ-1 olayının yeni bir “kontrollü tırmanma” sürecinin başlangıcı olup olmayacağı yakından izleniyor.

Olayın ardından gözler hem Pentagon’dan gelecek açıklamalara hem de İran’ın bölgede ilave askeri tedbir alıp almayacağına çevrilmiş durumda. Körfez’de her yeni karşılaşmanın daha büyük bir kriz ihtimalini içinde barındırdığı bir dönemde, bu son gelişme uluslararası diplomasinin önüne yeni ve riskli bir dosya daha koymuş oldu.