ABD'den müzakere açıklaması: İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile devam eden nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Washington ile yürütülen diyalog sürecine yapıcı yaklaştığını ifade etti.

Vance, “İran’ın —en azından şu ana kadar— iyi niyetle müzakere ettiğine inanıyoruz ve bu süreçte ilerleme kaydediyoruz” dedi. Bununla birlikte, müzakerelerde henüz nihai şartlar üzerinde tam bir mutabakata varılamadığını kabul eden Vance, tarafların bir anlaşmaya oldukça yakın olduğunu vurguladı. Kalan pürüzlerin kesin olarak çözüleceğine dair bir garanti veremeyeceğini belirten Vance, buna karşın süreçle ilgili “oldukça iyimser bir tutum” sergilediğini de sözlerine ekledi.

Süreçle ilgili hafta başında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bir açıklama yaptığı hatırlatıldı. Rubio’nun, nükleer konuda İran ile geçici bir anlaşmaya varılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiği kaydedildi. Amerikan basınında yer alan iddialara göre, henüz Tahran tarafından resmi olarak onaylanmayan taslak metnin, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesini öngördüğü aktarılıyor. Ancak İran makamlarının, uranyumun ülke dışına çıkarılmasına hazır oldukları yönündeki iddiaları yalanladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ve yakın zamanda resmi duyurunun yapılabileceğini işaret ettiği ifade ediliyor. Medyaya yansıyan detaylara göre, tarafların kısa süre içinde bir mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor. Söz konusu taslak metinde şu kritik maddelerin yer aldığı belirtiliyor:

Nükleer taahhüt: İran’ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunacağı kaydediliyor.

Liman ablukası: ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağı ifade ediliyor.

Petrol ticareti: Beyaz Saray’ın yaptırımların bir kısmını askıya alarak İran’ın serbestçe petrol satmasına izin vereceği aktarılıyor.

Dondurulan varlıklar: Nihai anlaşmanın kabul edilmesini takip eden 60 gün içinde, İran’ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılmasının müzakere edileceği vurgulanıyor.

Gözlemciler, ABD’nin İran’a yönelik bu yaklaşımının, daha önce İsrail’in denetimsiz nükleer cephaneliğine sessiz kalınmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Bazı analistler, uranyum zenginleştirme oranları ve IAEA denetimleri açısından İran’a getirilen sınırlamaların, bölgedeki diğer aktörlere uygulanmayan bir baskı mekanizması olduğuna dikkat çekiyor. Buna karşın, Batılı diplomatların “yayılmayı önleme” söylemini savunduğu, ancak bu söylemin İsrail’in fiili nükleer kapasitesi karşısında tutarsız kaldığı ifade ediliyor.