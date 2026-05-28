Siyonist İsrail askerlerinin cinsel saldırıları belgelendi: BM listesine ekleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BM Genel Sekreteri’nin Çatışmalarla İlişkili Cinsel Şiddet Raporu’nun ekinde yer alan kara listenin henüz resmen yayımlanmadığı, ancak İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon’un kararı sosyal medya üzerinden duyurduğu ifade ediliyor. Danon’un açıklamasına göre, İsrail Hapishane Teşkilatı’nın (IPS) 2026 listesine eklendiği, diğer bazı İsrail makamlarının ise gelecekte listeye alınma ihtimaline karşı izleme çerçevesine dâhil edildiği belirtiliyor.

Açıklamalarında kararı “siyasi bir karar” ve “gerçeklerle bağlantısız” olarak nitelendiren Danon’un, İsrail’in BM’ye iddiaları çürüten kanıtlar, belgeler ve ayrıntılı yanıtlar sunduğunu, BM personelini ülkeye davet ederek iddiaların yerinde incelenmesini önerdiğini, ancak bu bilgilere rağmen BM Genel Sekreteri’nin İsrail’i listeye eklemeyi tercih ettiğini vurguladığı aktarılıyor.

Danon’un, “BM Genel Sekreteri İsrail’i Hamas, IŞİD ve dünyanın en alçak terör örgütleriyle aynı kara listeye koydu. Bu bir etik rezalet ve BM’nin kalan tüm inandırıcılığının tamamen çöküşüdür” şeklinde konuştuğu kaydediliyor.

İsrail’den BM ile bağlantıların dondurulması kararı

İsrail yönetiminin, kara listeye alınma kararına tepki olarak BM Genel Sekreterliği Ofisi ile ilişkilerini dondurma kararı aldığı ve Pramila Patten’in İsrail’e planlanan ziyaretinin iptal edildiği bildiriliyor. Kararın, BM Genel Sekreteri António Guterres’in görev süresinin sona ereceği 31 Aralık 2026’ya kadar yürürlükte kalacağı, konuya yakın bir kaynağın ise İsrail’in bu kararı Guterres’in “veda gösterisi” olarak gördüğünü söylediği aktarılıyor.

Danon’un, “Hamas teröristlerinin ve tecavüzcülerinin bulunduğu listeye İsrail’i ekleyebilen birinin ahlaki bir zemini yoktur. Gerçekler kendi anlatılarına uymadığında, BM basitçe hikayeyi değiştirmektedir” şeklindeki sözlerine yer verildiği belirtiliyor.

BM ve insan hakları raporları yaygın ihlalleri belgeliyor

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yetkilendirilen İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun 13 Mart 2025 tarihli “İnsanın Kaldırabileceğinden Fazlası” başlıklı raporunda, İsrail güçlerinin Ekim 2023’ten bu yana Filistinlilere karşı “sistematik cinsel, üreme ve diğer toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” uyguladığının ayrıntılı olarak belgelendiği aktarılıyor.

Raporun, daha ağır cinsel şiddet biçimlerinin (tecavüz ve cinsel organa yönelik saldırı gibi) İsrail’in sivil ve askeri liderliğinin açık emirleri veya zımni teşvikiyle işlendiği iddiasına yer verdiği ifade ediliyor. Komisyon Başkanı Navi Pillay’in, sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin ve bir savaş yöntemi olarak açlığın “sadece kadın ve kızlara ciddi ani fiziksel ve ruhsal zarar ve ıstırap vermekle kalmayıp, Filistinlilerin bir grup olarak ruh sağlığı ile üreme ve doğurganlık beklentileri üzerinde geri döndürülemez uzun vadeli etkilere yol açtığını” söylediği kaydediliyor.

Middle East Eye (MEE) muhabirlerinin topladığı ifadelerde, İsrail askerleri ve hapishane gardiyanlarının Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, işkence, açlık ve aşağılayıcı muamele de dâhil olmak üzere çok çeşitli istismarlarla suçlandığı, bu koşullar altında en az 100 tutuklunun hayatını kaybettiği belirtiliyor. MEE’ye konuşan iki Filistinli tutuklunun ayrıntılı ifadelerine göre, birinin gözleri bağlıyken yaklaşık bir saat boyunca tekme ve yumruklarla dövüldüğü, hakarete uğradığı ve bir cisimle tecavüze uğradığı; diğerinin ise eğitimli asker köpekleri tarafından tecavüze uğradığı aktarılıyor.

Uluslararası tepkiler ve çifte standart

İnsan hakları gözlemcileri, BM’nin İsrail’i kara listeye alma kararının, uluslararası toplumun Filistinli tutuklulara yönelik sistematik ihlalleri artık görmezden gelemeyeceğinin bir göstergesi olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Ancak aynı gözlemciler, Batılı ülkelerin tepkilerinin sınırlı kalmasının, “seçici yaklaşım” olarak nitelendirilmeye devam ettiğini belirtiyor.

BM'nin kararının, örgütün şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en derin likidite krizlerinden biriyle boğuştuğu ve 1,56 milyar dolarlık ödenmemiş üye devlet aidatıyla yüzleştiği bir döneme denk geldiği de gözlemleniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin rolü ve dokunulmazlık sorunu

Uluslararası hukuk uzmanları, BM Soruşturma Komisyonu’nun raporunda yer alan bulguların, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında “soykırım eylemleri” olarak nitelendirildiğini hatırlatıyor. Mahkemenin daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı biliniyor. Raporda, tüm üye devletlere uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve Mahkeme’nin çıkardığı tutuklama emirlerine tam uyum sağlama çağrısı yapıldığı ifade ediliyor.