Hizbullah lideri Şeyh Naim'den Beyrut yönetimine sert tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım gündemdeki konuları değerlendirdi. Şeyh Naim Kasım, Siyonist İsrail'in projesinin direnişi yok etmek ve Lübnan'ı kademeli olarak işgal etmek olduğunu belirtti.

Direnişi silahsızlandırma talebini, "Lübnan'ın savunma gücünü elinden alarak halkı katliamlara açık hale getirmek" olarak nitelendiren Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın bunu asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Şeyh Naim Kasım, Lübnan hükümetinin kendilerinden silahsızlanmalarını istediğini, ancak bu durumun İsrail'in ülkeye girmesine, halkı katletmesine ve yerinden etmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

"Saldırılar durmadan stratejik savunma tartışılamaz"

Şeyh Naim Kasım, çözüm için öncelikle saldırıların durması, İsrail'in tamamen geri çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve sivillerin evlerine dönmesi gerektiğini; ancak tüm bunlar gerçekleştikten sonra bir stratejik savunma planının masaya yatırılabileceğini belirtti.

Hizbullah lideri, Lübnan devleti asli görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye ulaşana kadar silahların Hizbullah'ın elinde kalacağının altını çizdi. Bu aşamada "silahın sadece devletin tekelinde olması" fikrini bir "İsrail projesi" olarak niteleyen Hizbullah lideri, bu söylemden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

"Hükümet egemenliği sağlayamıyorsa çekilmeli"

Lübnan'da siyasi bir egemenliğin olmadığını ve ülkenin ABD vesayeti altında bulunduğunu ifade eden Şeyh Naim Kasım, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Eğer devlet egemenliği sağlayamıyorsa o zaman görevi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri ayrıca, İsrail ile gerçekleştirilmesi planlanan doğrudan müzakereleri kabul edilemez bulduklarını belirterek, bu tür bir girişimin sadece İsrail'e verilmiş bir ödün olacağını ifade etti ve doğrudan müzakerelerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

"İran, ABD ve İsrail'i rezil duruma düşürdü"

İran hakkında da değerlendirmede bulunan Şeyh Naim Kasım, İran'ın Seyyid Mücteba Hamenei liderliğinde ABD ve İsrail'i rezil duruma düşürmeyi başardığını belirtti. Şeyh Naim Kasım, İran'ın başı her zaman dik kalacağını ifade ederek, ülkenin "özgür dünya için bir sığınak" haline geleceğini söyledi.