Uluslararası basın İran-ABD müzakerelerini nasıl yorumluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yaklaşık üç ay önce ABD ve İsrail tarafından İran’a karşı başlatılan askeri saldırı, 40 gün süren yoğun çatışmaların ardından tarafları ateşkes masasına oturttu. Ancak saldırganların hedeflediği “hızlı zafer” ve “Tahran’ın teslim olması” gerçekleşmedi. Tam tersine, savaşın uzaması ve İran’ın direnç kapasitesini koruması, Washington ve Tel Aviv’in stratejik hesaplarını altüst etti. Şimdi iki haftalık ateşkes, Trump yönetimi tarafından uzatılmış durumda, ancak gerçek bir barıştan söz etmek için henüz çok erken.

Uzmanlar, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasının işe yaramadığını, bunun bilimsel verilerle kanıtlanmış bir gerçek olduğunu vurguluyor. Tıpkı Vietnam ve Afganistan’daki emperyalist müdahalelerde olduğu gibi, askeri üstünlük tek başına siyasi zafer getirmiyor.

Uluslararası medyada yankılar: İyimserlik ve güvensizlik iç içe

Financial Times, ABD ile İran’ın 60 günlük bir ateşkes uzatması ve Hürmüz Boğazı’nın aşamalı olarak açılması konusunda anlaşmaya yaklaştığını duyurdu. Buna göre, İran’ın yüksek saflıkta uranyum stoklarının seyreltilmesi veya devredilmesi karşılığında ABD, İran limanlarındaki ablukayı hafifletecek ve bloke edilmiş varlıkların bir kısmını serbest bırakacak.

Trump’ın anlaşma ihtimalini “yüzde 50-50” olarak tanımladığı belirtiliyor. Ancak İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’ye güvenmediklerini açıkça söyledi: “Amerika asla samimi ve güvenilir olmadı.” Kalibaf, ateşkes süresince İran’ın askeri kapasitesini yeniden inşa ettiğini ve olası bir ABD saldırısına “ezici” bir yanıt vereceklerini belirtti. Bu çelişkili durum, emperyalist güçlerle yapılan her türlü müzakerede yaşanan temel güven bunalımını gözler önüne seriyor.

CNBC’nin Tahran’dan aktardığına göre, Pakistan Ordusu Komutanı General Asım Munir’in Tahran ziyaretinde, İran’ın önerdiği 14 maddelik çerçeve görüşmelerin ana eksenini oluşturdu. Marco Rubio ise müzakerelerde “küçük ilerleme” kaydedildiğini söylerken, İran Dışişleri Bakanlığı anlaşmazlıkların derin ve önemli olduğunu vurguluyor. BBC ise Trump’ın “anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi” iddiasına karşın, Pentagon’un yeni bir saldırı dalgasına hazırlandığı haberlerini hatırlatıyor. Alman DW’ye göre, her iki taraf da “ihtiyatlı iyimserlik” içinde, ancak İran’ın savunma hatlarını güçlendirmiş olması, Batılı analistlerin “İran çökecek” tezlerinin ne kadar bilim dışı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Arap medyası: Geçici ateşkes, kalıcı çözüm değil

El Cezire’de çıkan bir analiz, varılan mutabakatın “kırılgan bir ateşkesten” öteye gitmediğini yazıyor. ABD’nin temel endişeleri (nükleer program, balistik füzeler, bölgesel nüfuz) devam ederken, İran da stratejik duruşunu değiştirmiş değil. Yazar, iki tarafın da çatışmanın ağır maliyeti nedeniyle masaya oturduğunu, ancak kök nedenlerin çözülmediğini belirtiyor.

Tarihsel olarak, 2015 nükleer anlaşmasından ABD’nin tek taraflı çekilmesi, bugünkü güvensizliğin temel kaynağıdır. El Mayadin ise Çin’in kriz yönetimindeki merkezi rolüne dikkat çekiyor: Trump’ın Pekin ziyareti ve ardından Putin’in Çin’e gitmesi, Çin’i küresel diplomasinin merkezine oturttu. Çin, İran’ın barışçıl nükleer hakkını savunurken, Hürmüz’ün açılması için arabuluculuk yapıyor. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbeti konusunda Rusya ve Çin’in kendi topraklarında depolama önerisi, Batı’nın “İran’dan dışarı çıkar” talebine bir alternatif oluşturuyor.

El Arabiya ise küresel enerji piyasalarının gözünü müzakerelere diktiğini yazıyor. Hürmüz’den günde yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor ve boğazdaki her tıkanma, petrol fiyatlarını 90-100 dolara taşıyabilir, dünya ekonomisini resesyona sürükleyebilir. Bu nedenle Batılı ülkelerin asıl önceliği, nükleer dosyadan çok enerji güvenliği.

Çin ve Rusya’dan farklı bakış: İsrail dışlanıyor

Rus Ria Novosti’nin dikkat çektiği nokta oldukça çarpıcı: ABD, İsrail’i müzakerelerin tamamen dışında tuttu. Tel Aviv kaynaklarına göre, İsrail en yakın müttefikinden bilgi alamıyor ve bağımsız istihbarat toplamak zorunda kalıyor. Trump, Netanyahu’yu askeri bir ortak olarak görüyor ancak siyasi bir ortak olarak görmüyor.

New York Times’ın “aşağılayıcı” olarak tanımladığı bu durum, İsrail’in seçim öncesinde Netanyahu’yu zor durumda bırakıyor. ABD’nin doğrudan müzakereleri tercih etmesi ve İsrail’in askeri baskı ısrarı, iki müttefik arasında ciddi bir gerilim yaratıyor. Bu da emperyalist ittifakların ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor; çıkar çatışması anında “özel ilişki” bile işlemiyor.

Çin’in Şinhua ajansı ise Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde, tarafların birbirine saldırmama taahhüdü, petrol ihracatındaki kısıtlamaların hafifletilmesi ve bloke varlıkların serbest bırakılması gibi başlıkların ele alındığını duyuruyor. Ancak karşılıklı güvensizlik nedeniyle her iki taraf da askeri hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail medyasında endişe: “En kötü senaryo”

Haaretz, Trump’a açık bir uyarıda bulunuyor: İran’ı “irrasyonel bir aktör” veya “rejim değişikliği” hedefiyle görmek artık gerçekçi değil. Körfez ülkelerinin bile uyardığı gibi, zaman İran lehine işliyor. Israel Hayom ise asıl endişelerini dile getiriyor: Müzakerelerin odağı Hürmüz’ün açılması, yani enerji güvenliği; oysa İsrail’in asıl sorunu İran’ın nükleer programı. Yazar, zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılmasının bile 2015 anlaşmasından farksız, sınırlı bir kazanç olacağını yazıyor. Times of Israel ise daha karamsar: “ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programını durdurma çabası başarısız oluyor.”

Trump’ın çelişkili politikalarının (savaş tehdidi ile müzakere arasında gidip gelmek) İran’ın pozisyonunu güçlendirdiğini itiraf ediyor. İran’ın sadece zayıflamadığını, aynı zamanda nükleer caydırıcılık elde etmeye daha da kararlı olduğunu belirtiyor. Geçici bir anlaşma, en kötü seçeneklerin en iyisi olsa da asıl hedef olan “nükleer tehdidin tamamen ortadan kaldırılması” gerçekleşmemiştir.