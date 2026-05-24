  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Afrika’nın Kalbinde “Ali(S.A) Mevla” Yankısı: Yerli Halk Gadir-i Hum’u Geleneksel Kıyafetlerle Kutladı+Video

24 Mayıs 2026 - 18:38
News ID: 1818311
Afrika’nın Kalbinde “Ali(S.A) Mevla” Yankısı: Yerli Halk Gadir-i Hum’u Geleneksel Kıyafetlerle Kutladı+Video

İran değil, Necef değil; burası Afrika kıtasının bir köşesi. Geleneksel kıyafetleri, mızrak ve kalkanlarıyla bir araya gelen yerli halk, İslam’ın en büyük bayramlarından biri olan Gadir-i Hum’u kendi kültürel dokularına özgü bir biçimde kutluyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hazırlanan görüntülerde, grup sözcüsü Gadir-i Hum hadisesini sembolik olarak canlandırıyor. Hazır bulunanlardan birinin elini havaya kaldırmasıyla birlikte, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in (S.A.A) meşhur hutbesini seslendiriyor.

“Ali(a.s) Mevla… Ali(a.s) Mevla” şeklindeki coşkulu ve uyumlu nidalar, yerli halkın geleneksel oyunlarıyla birleşerek büyüleyici bir görsel şölen oluşturuyor. Bu sahneler, Gadir mesajının coğrafi ve kültürel sınırları aşarak dünyanın en uzak köşelerine kadar nasıl ulaştığını ve yayıldığını gözler önüne seriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha