Afrika’nın Kalbinde “Ali(S.A) Mevla” Yankısı: Yerli Halk Gadir-i Hum’u Geleneksel Kıyafetlerle Kutladı+Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hazırlanan görüntülerde, grup sözcüsü Gadir-i Hum hadisesini sembolik olarak canlandırıyor. Hazır bulunanlardan birinin elini havaya kaldırmasıyla birlikte, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in (S.A.A) meşhur hutbesini seslendiriyor.
“Ali(a.s) Mevla… Ali(a.s) Mevla” şeklindeki coşkulu ve uyumlu nidalar, yerli halkın geleneksel oyunlarıyla birleşerek büyüleyici bir görsel şölen oluşturuyor. Bu sahneler, Gadir mesajının coğrafi ve kültürel sınırları aşarak dünyanın en uzak köşelerine kadar nasıl ulaştığını ve yayıldığını gözler önüne seriyor.
