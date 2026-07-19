İran semalarında bir MQ-9 daha imha edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün (Pazar) Ahvaz kenti semalarında bir adet MQ-9 insansız hava aracının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait modern savunma sisteminin ateşiyle vurulduğu bildirildi. Açıklamada, operasyonun ülkenin entegre hava savunma ağının kontrolü altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, son günlerde İran İslam Cumhuriyeti hava sahasına giren çeşitli düşman hava araçlarının, Devrim Muhafızları ve İran ordusunun hava savunma birimlerinin ateşiyle benzer bir şekilde imha edildiği kaydedildi.

ABD'ye Ait İnsansız Hava Araçlarına Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

MQ-9 tipi insansız hava araçları, ABD ordusunun en gelişmiş keşif ve saldırı platformları arasında gösteriliyor. Ahvaz semalarında düşürülen aracın, bölgedeki ABD operasyonları kapsamında keşif faaliyeti yürütüp yürütmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, İran'ın hava savunma sistemlerinin son dönemde gösterdiği performansın, ülkenin hava sahasının korunması konusundaki kararlılığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunuyor. ABD ve müttefiklerinin İran hava sahasına yönelik ihlal girişimlerinin, Tahran yönetiminin caydırıcılık kapasitesini artırdığı ve bu tür operasyonların devam edeceği ifade ediliyor.

Devrim Muhafızları'nın son günlerdeki bu başarılı müdahaleleri, İran'ın hava savunma teknolojisindeki ilerlemesinin bir göstergesi olarak yorumlanırken, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde benzer operasyonların sıklığının artabileceği belirtiliyor.