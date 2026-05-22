Şeyh Zakzaki: Ehlibeyt’e Sevgi Sadece Slogan Değil, Canı Yoluna Adamaktır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, Abuja’daki ikametgahında düzenlenen “Sadat” gençlik kongresinin kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Zakzaki, Zilhicce ayının faziletlerinden söz ederek bu ayı, İslam tarihindeki önemli olaylarla dolu bir dönem olarak nitelendirdi.

Zakzaki, Hazreti Ali (a.s.) ile Hazreti Fatıma Zehra (s.a.)’nın evliliğini, İslam’da doğru evlilik örneği olarak gösterdi ve gençlere bu modelden ilham almalarını tavsiye etti.

Konuşmasında, Hazreti İbrahim’in (a.s.) oğlu Hazreti İsmail’i (a.s.) Allah yolunda feda etmeye hazır oluşunu hatırlatarak, kurbanın felsefesinin fedakârlık ve özveri ruhunu temsil ettiğini belirtti. Zakzaki, günümüz kurbanının da, insanın elindekini Allah yolunda feda etmeye kararlı olması olduğunu ifade etti.

Şeyh Zakzaki, Ehlibeyt’in (a.s.) Allah tarafından seçilmiş üstün kişiler olduğunu vurgulayarak, onların yolunu takip etmenin kurtuluşun anahtarı olduğunu söyledi.

Ayrıca tarih boyunca kıskançlık köklerine dikkat çekti: Allah birine makam verdiğinde, buna karşı gelmek insanı İblis’in kaderine sürükleyebilir. Tarihte bazı Yahudiler, Peygamberimiz’in kendilerinden olmamasına kıskançlık gösterdi; tıpkı İblis’in Hazreti Adem’e (a.s.) kıskançlığı yüzünden helak olması gibi.

Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Zakzaki, Ehlibeyt’e (a.s.) sevginin sadece bir slogan olmadığını, bu sevgiyi pratiğe dökmenin, canı onların yoluna adamaktan geçtiğini vurguladı ve gençleri Ehlibeyt’in yaşam tarzını örnek almaya çağırdı.

Bu mesaj, gençler ve direniş eksenine bağlı topluluklar için bağlılık, fedakârlık ve Ehlibeyt’in rehberliğinde hareket etmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.



