Netanyahu’ya Gizli Milyarder Desteği: Avustralya Basını James Packer’ın Aylık 50 Bin Dolarlık Fonunu İfşa Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimin Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun adının karıştığı yolsuzluk dosyalarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya basınında yayımlanan belgelere göre, Netanyahu ile olan yakın ilişkileri geçmişte de cezai soruşturmalara konu olan kumarhane patronu James Packer’ın şirketler ağı üzerinden, Netanyahu’nun özel hukuk ekibine yüklü miktarda mali kaynak aktarıldığı tespit edildi.

Ortaya çıkarılan mali kayıtlara göre ödemeler, Gazze’deki soykırımın ve bölgesel tırmanışın en kritik aşamalarından biri olan Eylül 2024 itibarıyla başladı. Packer’ın kontrolündeki şirketten Netanyahu’yu temsil eden avukatlık bürolarına her ay 50 bin dolarlık dilimler halinde yapılan transferlerin, Netanyahu’nun hem Kudüs Bölge Mahkemesi’nde süren yolsuzluk davalarını hem de uluslararası yargı kıskacındaki hukuki süreçlerini finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

James Packer ismi, İsrail kamuoyunda Netanyahu aleyhine açılan ve “Dosya 1000” (Hediye Skandalı) olarak bilinen yolsuzluk davasının da kilit figürlerinden biriydi. Söz konusu iddianamede Packer ve Hollywood yapımcısı Arnon Milchan’ın, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’ya siyasi ve ticari nüfuz karşılığında yüz binlerce dolar değerinde puro, şampanya ve lüks mücevher sağladığı ayrıntılarıyla belgelenmişti.

Avustralya basınında yer alan bu son ifşaat, Packer ile Netanyahu arasındaki çıkar ilişkisinin mahkeme süreçlerine rağmen kesilmediğini, aksine doğrudan yargı masraflarının üstlenilmesi biçiminde derinleştiğini kanıtlar nitelikte.

Siyonist rejim kamuoyunda ve muhalefet çevrelerinde geniş yankı uyandıran haber, savaş şartlarında ekonomik buhran ve siyasi kutuplaşmayla boğuşan İsrail’de Netanyahu hükümetinin ahlaki ve hukuki meşruiyetini bir kez daha tartışmaya açtı. Hukuk uzmanları, bir başbakanın yargılandığı ceza davasında kilit tanıklardan ve rüşvet iddialarının merkezindeki aktörlerden birinin şirketinden doğrudan savunma parası almasının ciddi bir “çıkar çatışması” ve adaleti engelleme girişimi teşkil ettiğini vurguluyor.