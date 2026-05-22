Tarihî Pazarlık: ABD-İran Anlaşması Tüm Dengeleri Değiştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eski Obama danışmanı Denis Ross, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan beş maddelik anlaşmanın, eğer doğrulanırsa, İran lehine büyük bir zafer olacağını belirtti. Ross’a göre, bu anlaşma İran’a tüm cephelerde ateşkes, altyapılara saldırmama taahhüdü ve yaptırımların kademeli olarak kaldırılması garantisini sağlıyor; ancak anlaşmada İran’ın nükleer programına dair hiçbir açık madde yer almıyor.

ABD’nin bu anlaşmadan elde ettiği tek kazanım, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve ortak denetim mekanizması ile sınırlı kalıyor. Bu durum, İran’ın diplomatik ve stratejik gücünü daha da pekiştirirken, ABD’nin bölgedeki hegemonyasını sınırlıyor.

Ross’un değerlendirmesi, bu anlaşmanın İran için yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda direniş ve ulusal egemenlik için kritik bir dönemeç olduğunu gösteriyor. Ortadoğu’daki güç dengeleri yeniden şekilleniyor ve İran, kararlılığı ve stratejik hamleleriyle masada kazanan taraf olarak ortaya çıkıyor