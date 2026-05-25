İşgalci İsrail, ateşkesi ihlal ederek yine Lübnan'a saldırdı: 21 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yönelik hava saldırılarını durdurmadı. Bugün gerçekleştirilen saldırılarda ölenlerin sayısı 21’e yükseldi. Uzmanlar, bu durumu Batı’nın bölgedeki çifte standartlı politikalarının açık bir tezahürü olarak yorumlarken, ateşkesin yalnızca kâğıt üzerinde geçerli olduğunu ve İsrail’in uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal etmesine ABD başta olmak üzere emperyalist güçlerin göz yumduğunu vurguluyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Ardından, Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir insansız hava aracının (İHA) motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Tora ve Düveyr beldelerinde benzer şekilde motosikletlere yönelik İHA saldırılarında 2 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Arabsalim beldesindeki hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu daha önce de Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği saldırılarda 14 kişiyi öldürmüştü.

İsrail tarafı, saldırıları genellikle “Hizbullah hedeflerine yönelik” olarak tanımlasa da, bugün hayatını kaybedenler arasında sivillerin ve bir sağlık personelinin bulunması, bu gerekçeyi tartışmalı hale getiriyor. Tarihsel olarak bakıldığında, İsrail’in 1982 ve 2006 Lübnan savaşlarında da benzer şekilde ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiği ve sivil kayıpların çoğunlukla uluslararası toplum tarafından yaptırımsız kaldığı biliniyor. Analistler, ABD’nin veto yetkisini BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail aleyhindeki kararları engellemek için kullanmasının, Tel Aviv yönetimine bu saldırgan politikaları sürdürme konusunda cesaret verdiğini belirtiyor.