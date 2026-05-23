İran’dan Trump’a sert uyarı: Savaşı yeniden başlatmak ABD için daha yıkıcı olur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede ABD ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kalibaf, İran’ın haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağını belirterek, ABD’yi sert sözlerle hedef aldı. Kalibaf, “ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı milletimizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecinde yeniden organize olduğunu söyleyen Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kalibaf, “Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak” dedi.

Kalibaf ayrıca ABD’nin daha önce müzakere süreci devam ederken İran’a saldırı düzenlediğini öne sürerek, Washington yönetimini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İranlı yetkili, Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen ABD’nin deniz ablukası uyguladığını ve şimdi bu durumu değiştirmeye çalıştığını savundu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ise görüşmede İran halkına yönelik iyi dileklerini iletti ve bölgedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.