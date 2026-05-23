Sumud Filosu Aktivistlerinden Korkunç İddialar: “Gözaltında Sistematik İşkence ve Cinsel Saldırıya Uğradık”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası suların gerginliğine sahne olan Gazze yardım operasyonunun yankıları, aktivistlerin sunduğu kanıtlarla çok daha karanlık bir boyuta evrildi. İsrail güçleri tarafından alıkonulan Sumud Filosu gönüllüleri, serbest bırakılmalarının ardından yaşadıkları travmatik süreci basınla paylaştı. Gönüllülerin aktardığı ifadeler, gözaltı merkezlerindeki uygulamaların yalnızca bir güvenlik prosedürü olmadığını, aksine bilinçli ve sistematik bir sindirme politikası izlendiğini öne sürüyor.

Aktivistlerin sunduğu raporlar, gözaltı sürecinde sadece fiziksel şiddetin değil, insanlık onurunu hedef alan cinsel saldırıların da yaşandığını ortaya koyuyor. Belgelerde yer alan ve sayısı en az 15 olarak belirtilen cinsel saldırı vakaları, uluslararası insan hakları örgütlerini harekete geçirdi. Mağdur aktivistler, sorgulama merkezlerinde yaşadıkları bu şiddet olaylarının tutanaklara geçirilmediğini ve sistematik bir örtbas girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını savunuyor.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz şeffaf bir açıklama gelmemiş olması, bölgedeki insani yardım kuruluşlarının tepkisini daha da artırıyor. İnsan hakları savunucuları, yaşananların “savaş hukuku” ve “temel insan haklarının” ağır bir ihlali olduğunu vurgulayarak, konunun uluslararası bağımsız mahkemelerce soruşturulması için çağrıda bulunuyor.

Sumud Filosu aktivistlerinin bu sarsıcı ifşaatları, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne sermekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada İsrail’in gözaltı uygulamalarına yönelik eleştirilerin dozunu da artırdı. Aktivistlerin belgelediği bu vahim iddiaların ardından, İsrail üzerindeki diplomatik ve hukuki baskının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.