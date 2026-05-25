Kaliforniya’da Dev Sanayi Yangını: Zehirli Duman Güney Los Angeles’ı Kapladı + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki South Gate bölgesinde meydana gelen büyük sanayi yangını, bölgede alarma yol açtı. Yangının, lastik ve otomobil parçalarının geri dönüştürüldüğü bir tesiste çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre olay, Industrial Avenue üzerindeki 11800 numaralı blokta yer alan sanayi tesisinde başladı. Saat 14.10 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ikinci derece alarm seviyesine yükseldi. Bunun üzerine bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında yükselen yoğun ve zehirli siyah duman, South Gate ve çevresindeki gökyüzünü tamamen kapladı. Los Angeles İtfaiye Departmanı ile yerel yetkililer, halk sağlığını tehdit eden toksik duman nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlara saatler boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde talimat verdi.

“Yerinde sığınma” uyarısı akşam saat 19.30 civarında kaldırılırken, bölgede ciddi elektrik kesintileri de yaşandı. Güney Kaliforniya Edison şirketi, yangının etkisiyle yaklaşık 500 abonenin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Ancak çevreye yayılan yoğun dumanın oluşturduğu hava kirliliği ve sanayi tesislerindeki güvenlik eksiklikleri yeniden tartışma konusu oldu.

Büyük yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.