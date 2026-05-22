İspanyol Parlamenter: İsrail Avrupa Vatandaşlarını Rehin Aldı, Çifte Standart Utanç Verici! + VİDEO

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İspanyol parlamenter Irene Montero, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, İsrail’in son 24 saattir Akdeniz’de yardım ve Avrupa vatandaşlarını taşıyan gemileri ‘kaçırdığını’ belirterek sert tepki gösterdi. Montero, Avrupa’nın bu konuda hiçbir somut adım atmamasını eleştirerek, vatandaşların korunması konusunda ciddi bir eksiklik olduğuna dikkat çekti.

Montero sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer İran veya Rusya böyle bir eylemde bulunsaydı, Avrupa’nın tepkisi tamamen farklı ve sert olurdu. Ama konu İsrail olunca, gülümsüyorsunuz ve gözlerinizi başka yöne çeviriyorsunuz. Bu çifte standart utanç verici!”

Bu açıklama, Avrupa’nın İsrail’e karşı olan toleransını ve çifte standartlı politikasını sert bir şekilde ifşa ederken, aynı zamanda direniş yanlısı ve bağımsız bir duruş mesajı olarak değerlendiriliyor. Avrupa’nın sessizliği, İsrail’in bölgedeki saldırganlığını cesaretlendirirken, direniş ekseni için diplomatik ve stratejik bir uyarı niteliği taşıyor