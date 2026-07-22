CBS: İran Savaşı’nın Gerçek Maliyeti Pentagon’un Açıkladığından Çok Daha Yüksek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CBS News’e konuşan konuya vakıf kaynaklar, Pentagon’un İran savaşı için açıkladığı 25 milyar dolarlık maliyet hesabının gerçeği tam olarak yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklara göre bu rakama, bölgede hasar gören Amerikan askeri üslerinin yeniden inşası ile savaşın yol açtığı ek giderler dahil edilmedi.

Haberde, Pentagon’un kamuoyuna açıkladığı hesabın büyük bölümünü kullanılan mühimmatın oluşturduğu, ancak hasar gören ekipmanlar ve askeri tesislerle ilgili giderlerin bu toplamın dışında kaldığı aktarıldı. İç değerlendirmelere göre savaşın gerçek maliyetinin 50 milyar dolara yaklaşabileceği ifade edildi.

CBS’in aktardığı bu tabloya göre, yalnızca operasyonel harcamalar değil, yıpranan askeri altyapının onarımı da toplam faturayı ciddi biçimde büyütüyor. Böylece savaşın maliyetine dair ilk resmi tahminin, sahadaki gerçek yükü yansıtmada yetersiz kaldığı görülüyor.