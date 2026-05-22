İran’dan ABD’ye Uyarı: Yanlış Hesaplar Yanlış Adımlar Getirir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü’nün resmi hesabından yapılan açıklamada, düşman ABD’ye şu mesaj verildi: “Yanlış varsayımlara dayanarak yanlış adımlar atmayın; bugüne kadar analizler ve raporlar sadece bu sonucu ortaya koydu.”

Açıklamada, bugünkü durumun geçmişten farklı olduğu vurgulanarak, İran’ın stratejik konumu ve kararlılığına dikkat çekildi. Düşmanın bu yeni gerçekleri göz önünde bulundurarak zor ve dikkatli kararlar alması gerektiği belirtildi.

ABD istihbarat birimlerinin değerlendirmesi de açıktır: “Zaman bizim lehimize işlemiyor; çok katmanlı çıkmazdan kurtulmak için İran’ın inisiyatifini ve tehdidini ciddiye alın.”

Bu açıklama, İran’ın stratejik kararlılığı, analitik üstünlüğü ve caydırıcılık kapasitesi ile düşmana ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Direniş ekseni, karşı tarafın yanlış hesaplar yapmasını engelleyecek ve bölgesel güç dengelerinde inisiyatifi elinde tutmaya devam edecek